Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, l'omaggio al compianto Lance Reddick nel finale di stagione

Lance Reddick ha ricevuto un commovente tributo dal team di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. L'attore, che interpreta Zeus nella serie Disney+, è scomparso improvvisamente lo scorso marzo a soli 60 anni, poco tempo dopo la fine delle riprese dello show.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: un'immagine della serie

Nel finale della prima stagione, Reddick ha una lunga scena insieme al protagonista della serie, Walker Scobell, quando Percy affronta Zeus sulla cima dell'Olimpo. La serie basata sull'omonima saga letteraria scritta da Rick Riordan.

Dopo l'ultimo episodio compare una scritta che recita:"In amorevole memoria di Lance Reddick".

La dedica di Rick Riordan

"La sua gravitas e il regale portamento lo rendevano perfetto per il re degli dei ma da quanto ho potuto notare, di persona non somigliava affatto al burrascoso e distante dio del cielo. Aveva un senso dell'umorismo meraviglioso e bizzarro. Era riflessivo, premuroso e acutamente perspicace. Le sequenze di Reddick ci ricorderanno quanto genio abbiamo perso" ha scritto l'autore Rick Riordan in suo ricordo.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo riporta sullo schermo le storie di Rick Riordan a distanza di parecchi anni dai discussi due film con protagonista Logan Lerman. Nel cast della serie disponibile su Disney+ troviamo Walker Scobell nei panni di Percy Jackson, Leah Sava Jeffries nel ruolo di Annabeth Chase, Aryan Simhadri nel ruolo di Grover Underwood, Charlie Bushnell nel ruolo di Luke Castellan e Virginia Kull nei panni di Sally Jackson.