Perché Christopher Nolan è "molto preoccupato" dalla fusione di Warner con Netflix

Nolan, che è a capo del sindacato dei registi, la Director's Guild, a Hollywood, ha espresso molta preoccupazione per l'eventuale perdita di uno dei più antichi studios dell'industria

Forse non in molti sono al corrente che Christopher Nolan è a capo della Directors Guild of America, il sindacato dei registi a Hollywood, e per questo ha espresso parole di profonda preoccupazione riguardo all'accordo che porterà Warner Bros. a fondersi con Netflix.

Nolan, allo stesso tempo, sta completando il suo lavoro di post-produzione del suo prossimo film, Odissea, adattamento dell'opera epica di Omero che vedrà Matt Damon nei panni del protagonista e un super cast al suo fianco.

Nonostante la Paramount Pictures stia ancora lottando per mettere le mani sulla Warner, una fusione di questa portata ha già sollevato grandi preoccupazioni a Hollywood ed è in primo piano nei pensieri di Nolan.

Oppenheimer: Christopher Nolan sul set del film

Per il regista è importante che i film escano in sala

"Abbiamo preoccupazioni molto, molto significative su come tutto questo andrà a finire", ha dichiarato Nolan a Variety nella sua prima intervista da quando è stato nominato presidente della DGA lo scorso settembre. "Penso che sia un momento molto preoccupante per l'industria. La perdita di una grande casa di produzione è un colpo enorme".

"Siamo interessati a saperne di più sui dettagli di come intendono gestire la situazione", ha continuato prima di intervenire sull'impegno di Netflix di garantire ai film una distribuzione nelle sale per 45 giorni (la DGA sta spingendo per portare questa finestra a 60 giorni).

Nolan ha aggiunto: "Ci sono segnali incoraggianti, ma non sono la stessa cosa degli impegni. La finestra di distribuzione nelle sale cinematografiche diventa una sorta di simbolo facilmente comprensibile per capire se la Warner Bros. sarà gestita come distributore cinematografico o se sarà incorporata come piattaforma di streaming. Ma la realtà è che le questioni relative alla televisione e allo streaming sono molto più importanti per i nostri membri".

Donald Trump nell'atto di imbracciare un fucile

Nolan seguirà il consiglio di Donald Trump?

Il regista ha anche condiviso le sue opinioni sulla proposta del presidente Donald Trump di applicare una tariffa del 100% sui film girati all'estero: "Non so come funzionerebbe un sistema tariffario", ha riflettuto, scegliendo con cura le parole. "Posso dire che da quando il presidente Trump ha iniziato a diffondere queste idee, gli studi cinematografici stanno discutendo in modo molto più serio su come migliorare la situazione negli Stati Uniti, per essere sinceri".

"A nostro avviso, occorre uno sconto federale cumulabile del 25% che possa essere combinato con gli sconti statali e che consenta di competere con altri paesi del mondo che stanno sottraendo produzioni agli Stati Uniti grazie agli eccellenti incentivi che offrono", ha concluso.

The Odyssey: una scena con Matt Damon (Ulisse) e Zendaya (Atena)

Quanto è dimagrito Matt Damon per il ruolo di Ulisse?

Per incarnare il ruolo dell'epico eroe protagonista della storia, il divo ha perso molto peso arrivando a un totale di appena 75 chili e tornando a essere magro come ai tempi del liceo, secondo le sue stesse parole.

"Ho avuto la barba per circa un anno", ha spiegato l'attore, come riporta Entertainment Weekly. "Ero in forma perfetta. Ho perso molto peso. Christopher Nolan mi voleva snello, ma forte. Sotto controllo medico ho smesso di mangiare glutine. Prima pesavo tra gli 84 e i 90 chili, e ho girato tutto il film a 75 chili. Non ero più così leggero dai tempi del liceo. Quindi ho dovuto fare un sacco di allenamento e seguire una dieta molto rigida". Odissea arriverà nelle sale italiane il 16 luglio 2026.