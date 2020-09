Per qualche dollaro in più: stasera su Rai Movie il film di Sergio Leone

Stasera su Rai Movie alle 21:10 Per qualche dollaro in più, secondo capitolo della trilogia del dollaro, ancora diretto da Sergio Leone.

Stasera su Rai Movie alle 21:10 torna uno dei capolavori western di Sergio Leone, Per qualche dollaro in più, pellicola del 1965, secondo capitolo della cosiddetta "trilogia del dollaro".

A caccia dell'Indio (Gian Maria Volonté) capo di un'agguerrita banda, sul quale pende la taglia di ventimila dollari, si mettono due individui intenzionati a intascare il premio: il Monco (Clint Eastwood), giovane e audace pistolero, e il Colonnello, un uomo maturo che studia ed esegue le sue imprese con freddezza. Giunti entrambi a El Paso, dopo momenti di reciproca diffidenza i due si accordano per l'impresa. Il Monco si fa accogliere tra i membri della banda ed il Colonnello agisce all'esterno. Ma non tutto va secondo i loro piani e, scoperti, devono agire frontalmente contro l'Indio ed i suoi. Trovano un'occasione favorevole nell'ingordigia dello stesso capo che li libera allo scopo di far scomparire il folto stuolo di pretendenti alla divisione del bottino asportato dalla banca di El Paso. I due pistoleri però, dopo aver fatto piazza pulita, si incontrano con l'Indio che viene ucciso dal Colonnello. Al Monco rimarrà la taglia, il suo socio è pago della vendetta.