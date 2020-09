Per qualche dollaro in più: Clint Eastwood e il poncho del film, "riciclato" più volte

Clint Eastwood ha indossato lo stesso poncho in tutti i film della Trilogia del dollaro, compreso Per qualche dollaro in più, senza che fosse mai lavato o sostituito.

Clint Eastwood ha indossato lo stesso poncho in tutti e tre i film della Trilogia del dollaro, altrimenti conosciuta come Trilogia dell'uomo senza nome, senza che l'indumento fosse mai lavato o sostituito; questo avvenne su richiesta dell'attore di Per qualche dollaro in più e del leggendario regista della trilogia, Sergio Leone.

Sebbene il poncho di Clint Eastwood non sia mai stato lavato durante la produzione della trilogia del dollaro, è stato riparato più volte. In una segna della trilogia il poncho viene trafitto da sette proiettili del Winchester di Ramon. Nel film, Eastwood indossa lo stesso poncho da dietro e la riparazione dei fori dei proiettili è chiaramente visibile in diverse scene.

Leone ha rivelato in un pezzo biografico che il poncho di Eastwood, che sarebbe in seguito diventato un degli indumenti più iconici della storia del cinema, fu una decisione dell'ultimo minuto che il regista prese a causa della corporatura di Clint.

Uno degli attori che stava prendendo in considerazione per la parte di Clint in Per qualche dollaro in più era il famoso Steve Reeves, che all'epoca era noto per i suoi film di produzione italiana su Ercole prodotti un paio di anni prima. Leone sentiva che la parte superiore del corpo di Eastwood aveva bisogno di più volume e così, per compensare, acquistò il poncho in Spagna durante la produzione di Per un pugno di dollari.