Peppermint - L'Angelo della vendetta, Jennifer Garner nella featurette esclusiva del film

Patrizio Marino

Il 21 marzo prossimo Lucky Red e Universal porteranno nelle nostre sale Peppermint - L'Angelo della vendetta, film diretto da Pierre Morel (già regista di Taken) e con protagonista Jennifer Garner.

La trama di Peppermint - L'Angelo della vendetta vede protagonista Riley North, una moglie felice ed una madre modello, che assiste impotente all'omicidio del marito e della figlia per mano di alcuni narcotrafficanti. Gli autori del brutale omicidio vengono catturati ma durante il processo, nonostante la sua testimonianza, le accuse vengono fatte cadere e gli assassini liberati grazie all'intervento di un giudice corrotto e di avvocati e poliziotti collusi. Quando Riley decide di vendicarsi, il suo obiettivo non saranno soltanto i carnefici della sua famiglia ma tutto il sistema, dalla giustizia americana ai potenti cartelli della droga.

L'attrice Jennifer Garner veste i panni della protagonista Riley North, la Garner è affiancata da John Gallagher Jr., John Ortiz, Juan Pablo Raba, Annie Ilonzeh, Richard Cabral, Method Man e Tyson

"Cercavo un film d'azione con una protagonista femminile e questo soggetto mi piaceva", racconta Morel. "La cosa importante per me è il viaggio emozionale, l'azione perde di significato se dietro non c'è una motivazione abbastanza convincente".

In attesa dell'uscita di Peppermint - L'Angelo della vendetta nelle sale, prevista per domani, vi presentiamo una featurette video esclusiva con la protagonista Jennifer Garner e il regista Pierre Morel.