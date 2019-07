Un uomo tranquillo, Peppermint, Squirm, Crucifixion, Let her out, Josie e i voti DVD-Blu-ray del mese. Parte 1

Nella prima parte della nostra rubrica mensile DVD e Blu-ray, le recensioni di: Un uomo tranquillo, Peppermint - L'angelo della vendetta, Squirm - I carnivori venuti dalla savana, Crucifixion - Il male è stato invocato, Let her out, e Josie.

Un uomo tranquillo: Liam Neeson, Tom Bateman in una scena

Anche d'estate l'homevideo non si ferma. Continuano le uscite in DVD e Blu-ray e prosegue la nostra rubrica mensile di recensioni. In questa prima parte, partiamo da due film caratterizzati dalla vendetta di una persona solitaria: il primo è Un uomo tranquillo, remake permeato di violenta e ironia con Liam Neeson protagonista, mentre il secondo (di cui vi offriamo la recensione in anteprima visto che uscirà a metà luglio) è Peppermint - L'angelo della vendetta, dove ad alimentare nel sangue la sua rete di rivincita è Jennifer Garner.

Si prosegue poi con chiare tematiche horror: prima con una super edizione del film anni '70 Squirm - I carnivori venuti dalla savana, poi con l'esorcismo finito male di Crucifixion, quindi con Let Her Out, strana storia di un gemello violento. A chiudere questa prima parte, il direct to video Josie, in qualche modo anch'esso legato al tema della vendetta, stavolta ad opera di una femme fatale.

Un uomo tranquillo: la recensione del Blu-ray

IL FILM. A volte capita che i remake siano girati dallo stesso regista. È il caso di Un uomo tranquillo, versione Usa del norvegese In ordine di sparizione, rivisitato dallo stesso Hans Petter Moland. E infatti vi si ritrova lo stesso mix di violenza, noir, ironia, humour cinico e paesaggi innevati. Il protagonista, interpretato da Liam Neeson, autista di spazzaneve e cittadino esemplare, si trasforma in implacabile giustiziere per vendicare la strana morte di suo figlio, apparentemente causata da un'overdose. L'uomo scoprirà vari criminali che inizierà a uccidere uno a uno per arrivare di un cartello della droga.

IL BLU-RAY. Un uomo tranquillo è arrivato in homevideo anche in alta definizione con un blu-ray targato Eagle Pictures. Il video è davvero ottimo, ma anche l'audio, presente in DTS HD 5.1 sia per l'italiano che l'inglese, sforna una resa di qualità, grazie alla quale la spazialità sonora dei paesaggi innevati e gli impatti degli spari o dello stesso spazzaneve sono sempre molto efficaci. L'asse posteriore è molto attivo, ci sono alcuni effetti panning ben riusciti e anche i dialoghi hanno un timbro ottimo, anche se l'originale permette di apprezzare maggiormente le interpretazioni. Buoni anche gli extra, visto che oltre al trailer e a 5 minuti di scene eliminate, troviamo anche un curato making of di 26' con immagini delle riprese sul set e interventi di cast e troupe.

DA NON PERDERE. Il video riesce a districarsi su un materiale oggettivamente difficile, fra distese innevate, riprese notturne e interni bui. Il quadro, nonostante qualche lieve flessione, resta però sempre molto efficace, con un dettaglio incisivo e affilato nei momenti più luminosi, e una compattezza che resiste in quelli più scuri, appena più rumorosi ma sempre nitidi e mai pastosi. Anche gli elementi in secondo piano mettono in risalto i particolari senza particolari sbavature, con buoni giochi di luce e neri profondi, mentre il senso di profondità dei paesaggi è sempre evidente.

I VOTI. Video: 8.5 - Audio: 8 - Extra: 7

Un uomo tranquillo: Liam Neeson in una sequenza del film

Peppermint - L'angelo della vendetta: la recensione del blu-ray

IL FILM. Una Jennifer Garner in versione vendicativa, pronta a tutto pur di farla pagare a chi ha fatto fuori marito e figlioletta: questo il tema di Peppermint - L'Angelo della vendetta, noir cupo e decisamente violento, nel quale l'attrice interpreta una donna che dopo essersi vista distruggere la famiglia, si allena per anni per diventare una killer micidiale, in grado di vendicarsi di chi le ha distrutto la vita. Riuscirà a far fuori diversi membri di una potentissima gang, giudici corrotti e perfino poliziotti che hanno giocato sporco.

IL BLU-RAY. Peppermint - L'angelo della vendetta è proposto in alta definizione con un blu-ray Lucky Red distribuito da Koch Media di buon livello tecnico ma povero di extra. Il video è tendenzialmente morbido, ma il quadro è comunque nitido e con un dettaglio soddisfacente, soprattutto nei primi piani e nelle scene ben illuminate. Sensazione più piatta nelle sequenze più scure, ma comunque non ci sono grandi flessioni. Più convincente l'audio, mentre gli extra contengono solamente il trailer e una featurette promozionale di 2 minuti.

DA NON PERDERE. Incisivo e di qualità il reparto audio, che sforna un DTS HD 5.1 sia nella traccia italiana che in quella originale. Il meglio del reparto lo si può apprezzare nelle tante speratorie e anche in qualche esplosione: in questi frangenti l'impatto generale è buono, l'asse posteriore è attivo e con discreti panning, ma anche l'apporto del sub, pur non strabordante, è apprezzabile. Buona la resa della colonna sonora e puliti i dialoghi.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8 - Extra: 5

Peppermint - L'Angelo della Vendetta: una scena d'azione con Jennifer Garner nel ruolo di Riley North

Squirm - I carnivori venuti dalla savana: la recensione del blu-ray

IL FILM. Nuova edizione di lusso per Squirm - I carnivori venuti dalla savana, vecchio horror del 1977 portata a nuova vita. La storia è quella della piccola cittadina di Fly Creek, che dopo una violenta tempesta con crollo dei tralicci dell'alta tensione, si vede travolta gradatamente da migliaia di vermi mutati e aggressivi. In mezzo al caos si trova un giovane, arrivato in paese da New York per incontrare una ragazza a cui vuole bene. E proprio lui è il primo ad accorgersi che qualcosa non va.

IL BLU-RAY. Koch Media con la sua collana Midnight Classic ha riservato un super trattamento per Squirm - I carnivori venuti dalla Savana, ovvero una digibook a due dischi con card e un book da collezione di ben 24 pagine. Per quanto riguarda la parte tecnica, il video restaurato è penalizzato ancora da graffi e spuntinature (non in quantità eccessiva comunque), ma per il resto presenta una buona compattezza di insieme, con dettaglio ottimo e croma vivacissimo in alcune sequenze, decisamente più morbide e pastose in altre scene. Un po' sottotono l'audio: sia l'italiano che l'inglese vantano un DTS HD 2.0 ma molto chiuso sul centrale senza profondità sonora e con frequenze limitate. In ogni caso le tracce sono pulite e i dialoghi chiari, anche se un po' secchi.

DA NON PERDERE. Ma dove l'edizione è super è negli extra. Oltre al booklet già citato, nel primo disco troviamo il commento audio di Jeff Lieberman. Trailer e spot tv. Nel disco 2 tutto dedicato ai contenuti speciali, troviamo un making of di 32 minuti, Q&A con il regista Jeff Lieberman e Don Scardino (23') in occasione di una proiezione del 2012, Spaghetti Lieberman (17') sui vermi protagonisti del film, Jeff Lieberman's World of Horror (24') cn ancora il regista protagfonista, e ancora galleria fotografica e spot radio.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 6 - Extra: 9

Una scena di Squirm - I carnivori venuti dalla savana

Crucifixion - Il male è stato invocato: la recensione del Blu-ray

IL FILM. Ispirato a fatti realmente accaduti, il thriller soprannaturale Crucifixion - Il male è stato invocato diretto da Xavier Gens racconta l'indagine di una giornalista rumena, segnata dalla morte della madre, su un prete arrestato assieme ai suoi assistenti per l'omicidio di una suora, avvenuto durante un esorcismo. La donna cerca di scoprire se si è trattato davvero dell'uccisione di una persona con disturbi mentali, oppure se c'era davvero un'oscura presenza demoniaca nella suora. Ma mentre indaga accadono fatti sempre più strani e misteriosi.

IL BLU-RAY. Crucifixion - Il male è stato invocato è arrivato anche in alta definizione con un Blu-ray targato CG Entertainment-Adler di buona fattura tencica, ma purtroppo povero di extra visto che c'è solamente il trailer. Il video digitale, nel contesto di una fotografia molto morbida e un croma sobrio, offre un buon quadro di insieme, che spicca soprattutto su elementi in primo piano con un dettaglio di riguardo. Un po' più problematiche le scene in penombra e quelle più scure, decisamente più pastose e con qualche sbavatura sui fondali oltre che su qualche contorno.

DA NON PERDERE. Più convincente l'audio, presente con le tracce DTS HD Master Audio 5.1 sia in italiano che in originale. I sobbalzi tipici del genere e i momenti di maggior tensione trovano adeguata risposta da una dinamica elevata e un efficace intervento dell'asse posteriore, con un contributo del sub niente affatto marginale. I dialoghi puliti e dal buon timbro (ancora più incisivi per naturalezza nella traccia originale) completano un ottimo audio.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio 8,5 - Extra: 4

Crucifixion - Il male è stato invocato: Olivia Nita, Ada Lupu in una scena

Let Her Out: la recensione del blu-ray

IL FILM. Horror che arriva direct to video questo Let Her Out, diretto da una specialista del genere splatter come Cody Calahan. Protagonista Helen, nata da una madre suicida, che a 23 anni dopo un incidente in bicicletta comincia ad avere allucinazioni, strane dissociazioni e tanti incubi. Dopo aver effettuato alcuni esami, viene scoperto che nella sua testa crescono i residui organici di una gemella mai nata sviluppatasi nell'utero materno. Una gemella che si dimostra sempre più violenta e influenza Helen.

IL BLU-RAY. Let Her Out è arrivato in homevideo con un blu-ray della collana Midnight Factory curata da Koch Media. Un prodotto tecnicamente buono, ma povero di extra visto che è presente solamente il trailer oltre al booklet di 12 pagine all'interno dell'elegante slipcase. Il video è discreto e a fronte di un buon dettaglio sui primi piani, paga un po' la compressione e i neri troppo alti che appiattiscono il quadro in qualche sequenza. In ogni caso, oltre a una maggior rumorosità e lievi cenni di pastosità, il video se la cava quasi in ogni circostanza con un croma efficace per il genere.

DA NON PERDERE. Ma ancora più convincente è l'audio, presentato sia in italiano che in originale in un DTS HD 5.1 molto efficace, capace di abbracciare con vigore lo spettatore nei momenti di maggior tensione, e di avvolgerlo anche nella colonna sonora, con una spinta davvero poderosa grazie a un asse posteriore particolarmente aggressivo, oltre che preciso, coadiuvato da un sub che non ha timore a sfoderare i muscoli e valorizzare i bassi.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 9 - Extra: 5

Una scena di Let Her Out

Josie: la recensione del DVD

IL FILM. Arrivo direct to video per Josie, film di Eric England che vede protagonista la Sophie Turner de Il trono di spade, nei panni di una studentessa seducente, una femme fatale che arriva in una cittadina della Florida. Qui conosce un uomo molto solo e dal passato misterioso, che finisce per subire il fascino della ragazza e sogna di instaurare una relazioe. Ma lei finisce per legarsi a un compagno di scuola. Almeno così sembra, perché in realtà le sue intenzioni sono diverse e molto particolari, e verranno svelate nel finale.

IL DVD. Josie è dunque disponibile ora in homevideo grazie al DVD Minerva-CG Entertainment, tecnicamente soddisfacente ma purtroppo totalmente privo di contenuti speciali. Il video si rivela a tratti molto buono, soprattutto sugli elementi in primo e medio piano, caratterizzati da un dettaglio efficace, anche se in un contesto morbido. Ottime le scene attorno alla piscina, anche cromaticamente brillanti. Meno convincente la resa di qualche fondale, ma aliasing e sgranature sono tutto sommato limitate.

DA NON PERDERE. L'audio dolby digital 5.1, presente sia per la traccia italiana che quella originale, riesce a fornire subito una buona ambienza di insieme, con tocchi precisi ed efficaci dall'asse posteriore con qualche effetto ben mirato, pur in un contesto piuttosto tranquillo sul piano sonoro. I dialoghi dall'ottimo timbro e la discreta resa della colonna sonora completano un ascolto piacevole.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 7,5 - Extra: 2