Pennyworth, HBO Max cancella la serie prequel su Alfred dopo tre stagioni

Pennyworth: The Origin of Batman's Butler, lo show prequel sul fedele maggiordomo di Bruce Wayne, è stato cancellato da HBO Max dopo tre stagioni.

Diciamo addio a Pennyworth: The Origin of Batman's Butler. La serie DC di Epix sul maggiordomo di casa Wayne non è stata rinnovata da HBO Max per un'ulteriore stagione, fermandosi a quota 3.

Niente da fare per Pennyworth: lo show con protagonista Jack Bannon e dedicato alle avventure di Alfred Pennyworth, il fedele maggiordomo dei Wayne, non è sopravvisuto alla serie di cancellazioni operate dalla nuova gestione di Warner Bros. Discovery.

A segnalarlo è CBM, che citando THR, riporta anche le parole del portavoce di HBO Max nel dare l'annuncio: "Anche se HBO Max non proseguirà nella produzione di una nuova stagione di Pennyworth: The Origin of Batman's Butler, siamo comunque estremamente grati al creatore della serie Bruno Heller e e i produttori esecutivi Matthew Patnick, Danny Cannon e John Stephens, assieme a Warner Bros. Television, per la loro brillante, unica e accattivante rappresentazione delle origini di Alfred Pennyworth, uno dei più iconici personaggi del mondo di Batman".

"Per tre stagioni, Pennyworth: The Origin of Batman's Butler ci ha regalato un incredibile mix di azione, dramma e humor, e ha accompagnato i fan in un folle viaggio nell'eccentrico mondo di Alfred e dei suoi inizi caratterizzati anch'essi di innovativi supereroi e supervillain" conclude.

Nel cast di Pennyworth: The Origin of Batman's Butler trovavamo, tra gli altri, anche Ben Aldridge, Dorothy Atkinson, Ryan Fletcher, Paloma Faith, Emma Paetz, Ian Puleston-Davies, Simon Manyonda e Jason Flemyng.