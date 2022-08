Pennyworth 3 cambia titolo: il primo teaser trailer e la data d'uscita su HBO Max

Pennyworth 3 sta per tornare sugli schermi, e lo farà in grande stile. La terza stagione della serie prequel DC su Alfred con protagonista Jack Bannon cambia titolo, ma si prepara a debuttare in autunno su HBO Max, e oggi si mostra in un primo teaser trailer.

La connessione con il mondo di Batman dello show sviluppato da Epix e passato ora alla piattaforma streaming di casa Warner Bros. Discovery si fa ancora più evidente nel suo nuovo titolo, Pennyworth: The Origin of Batman's Butler, come riporta anche Deadline.

L'attesa terza stagione delle avventure di Alfred Pennyworth precedenti alla nascita di Bruce Wayne a.k.a. Batman debutterà dunque ad ottobre negli Stati Uniti, come ci svela anche il primo teaser trailer dei nuovi episodi.

"Prima di Batman; prima di Gotham; prima del maggiordomo... C'era Alfred" recitano le scritte che introducono il video. E subito arriva l'Alfred di Jack Bannon con una battuta memorabile: "Mi faccio pagare per i miei servigi, ma il mio onore non è in vendita".

È quanto ci anticipa questo primo sguardo alla nuova stagione di Pennyworth, e tanto basta a far salire l'hype per il continuo di una origin story che finora ha mostrato di poter stare in piedi anche senza la presenza di uno degli eroi più celebri di casa DC.

Nel cast della serie ideata da Bruno Heller e Danny Cannon, ricordiamo, troviamo anche Ben Aldridge, Emma Paetz, Paloma Faith, Ramon Tikaram, Dorothy Atkinson, Ryan Fletcher, Harriet Slater e Simon Manyonda.