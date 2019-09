Pennywise fa paura: Stephen King e Bill Skarsgard vi aiutano con un video rassicurante sui clown

Stephen King, Bill Skarsgard e James McAvoy forniscono dati e consigli per smettere di avere paura dei clown per colpa di Pennywise.

Pennywise non farà più paura grazie a Stephen King, Bill Skarsgard, James McAvoy e ai loro pratici consigli per tornare ad amare i clown, dopo essere stati al cinema a vedere It: Capitolo 2.

Se il personaggio creato nel 1986 da Stephen King, che ancora si aggira per le sale di tutto il mondo nel nuovo lungometraggio di Andres Muschietti (trovate qui la nostra recensione di It: Capitolo 2), terrorizza le vostre notti, allora dovreste proprio dare un taglio alla vostra coulrofobia pensando a tutti i buoni motivi per avere, invece, un clown per amico.

Anzitutto, assicura Bill Skarsgård, uno che di clown se ne intende, sarà sempre non solo la possente spalla su cui piangere ma soprattutto il fazzoletto che asciugherà le vostre lacrime, ancora, ancora, ancora e ancora.

Esistono studi statistici secondo cui solo il 50% dei clown può essere pericoloso, e se proprio doveste incappare nell'altra metà, sappiate che al massimo li troverete ad appiccare piccoli incendi, nulla insomma che non si possa spegnere con il fiore spruzza-acqua appuntato sul loro taschino.

It, Stephen King: "I bambini sono sempre stati spaventati dai clown"

Se un personaggio sfuggito da un circo o comunque con la faccia truccata di bianco dovesse provare a farvi del male per strada, sappiate allora che quello potrebbe essere un mimo più che un clown, parola di Stephen King. Cosa ben peggiore: difficile risalire al colpevole perchè un mimo non parlerà mai ad anima viva delle sue malefatte.

Se i pratici consigli per non avere più paura di Pennywise vi hanno rassicurati, allora potete rilassarvi e correre tra pochi giorni anche a vedere Joker in sala senza terrore, ma non sorridete mai a nessuno come fa King alla fine del video, soprattutto se indossate un costume da clown.

It: mascherato da Pennywise e armato, un uomo arrestato a New York