It: mascherato da Pennywise e armato, un uomo arrestato a New York

Mascherato come Pennywise di It, un uomo armato ha fatto irruzione in un ufficio a New York, ma è stato fermato e arrestato.

Un ex detenuto ha fatto irruzione in un ufficio governativo di Brooklyn, New York, armato di una pistola e indossando una maschera di Pennywise di It, il romanzo di Stephen King che è stato adattato due volte per lo schermo. All'arrivo della polizia l'uomo ha ingaggiato una rissa con gli agenti prima di essere tratto in arresto.

The red balloon was a dead giveaway...🎈



The new @ITMovieOfficial may be 2 weeks away, but a parolee in Brooklyn wanted to be Pennywise today. Instead of terrorizing kids with a haunting grin, he used a gun—which didn’t scare off officers from the @NYPD88Pct who made the arrest. pic.twitter.com/Pu3Rn6QRKw — NYPD NEWS (@NYPDnews) August 27, 2019

L'individuo, identificato come Rahmeek Younger, era in possesso di una semiautomatica carica, con le munizioni nascoste nello zaino. Le motivazioni del gesto, secondo la polizia, sarebbero ancora poco chiare. Secondo quanto riporta il New York Post, l'uomo è stato accusato di possesso criminale di un'arma da fuoco, di resistenza all'arresto e ostruzione all'amministrazione governativa. Younger era già stato arrestato in passato.

Samara Challenge cos'è: da Napoli a Roma, si ispirano a The Ring le apparizioni della ragazza fantasma

It: Capitolo 2 arriverà nelle sale italiane il 5 settembre. Il Club dei Perdenti torna a Derry ventisette anni dopo l'ultima apparizione di Pennywise nella cittadina. Diretto da Andy Muschietti, il film comprende nel cast James McAvoy, Jessica Chastain e Bill Hader.