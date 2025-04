Edward Norton e Penélope Cruz protagonisti di The Invite, nuova regia di Oliva Wilde

Le due star di Hollywood sono state scelte per recitare in ruoli di primo piano nel nuovo film della regista di Don't Worry Darling.

Olivia Wilde è alla regia del film The Invite, dark comedy in salsa romantica. Le riprese del film sono iniziate a Los Angeles e ora sono stati annunciati i nomi dei protagonisti.

Penélope Cruz, Edward Norton e Seth Rogen avranno ruoli di primo piano nella black comedy adattata da Rashida Jones e Will McCormack, ispirata al film spagnolo Sentimental di Cesc Gay.

Di cosa parla il nuovo film diretto da Olivia Wilde

In base alla sinossi ufficiale diffusa online, The Invite racconta la storia di una coppia che invita i vicini a casa, iniziando una serata ricca di colpi di scena, emozioni represse ed esperienze sessuali mai vissute.

Olivia Wilde al photocall della Mostra del Cinema di Venezia

La produzione del lungometraggio di Olivia Wilde è affidata ad Annapurna Pictures e FilmNation Entertainment, oltre a David Permut con la sua Permut Presentations.

La carriera di Olivia Wilde dietro la macchina da presa

Dopo gli esordi da attrice, Olivia Wilde da qualche anno ha intrapreso anche la carriera dietro la macchina da presa, non senza turbolenze e colpi di scena.

Dopo il successo critico di La rivincita delle sfigate nel 2019, sono sorti diversi problemi con Don't Worry Darling, sul cui set avrebbe avuto delle divergenze con Florence Pugh, anche in relazione alla storia di Wilde con la co-star del film Harry Styles, che avrebbe indotto Pugh a dirigere di persona alcune scene data l'assenza della regista nonché disertare la successiva attività promozionale del film.

Harry Stiles e Florence Pugh sul set di Don't Worry Darling

Dopo la tormentata esperienza di Don't Worry Darling, Olivia Wilde, protagonista da attrice in produzioni conosciute come Alpha Dog, The O.C., Dr. House - Medical Division, Rush, Lei e Tron: Legacy, è tornata sul set con The Invite, la cui data d'uscita non è ancora stata ufficialmente comunicata.