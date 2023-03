Nancy Meyers: Netflix stoppa la romcom da 130 milioni con Scarlett Johansson e Penelope Cruz "Troppo costosa"

Scarlett Johansson, Penelopé Cruz, Owen Wilson e Michael Fassbender, un cast da sogno per la romcom di Nancy Meyers Paris Paramount, che Netflix adesso ha deciso di non finanziare più

Sembrava troppo bello per essere vero. Una romcom di Nancy Meyers interpretata dalle star Scarlett Johansson, Penelopé Cruz, Owen Wilson e Michael Fassbender. Talmente bello che, visti i costi, Netflix ha deciso di sfilarsi dal progetto, lievitato a oltre 130 milioni di budget come rivela Indiewire.

La regista Nancy Meyers sul set del suo film E' complicato

Il film, intitolato provvisoriamente Paris Paramount, sarebbe stato il primo lavoro per Nancy Meyers da Lo stagista inaspettato del 2015. Ma 130 milioni sono un budget elevato per un genere che, di solito, costa molto meno. Una fonte avrebbe riferito a IndieWire che la cifra di 130 milioni di dollari è inesatta e che il film aveva ricevuto il via libera per un importo diverso. Secondo quanto riferito Meyers e lo streamer non sono riusciti a raggiungere un accordo sull'entità del budget di quella che, se fosse proseguito lo sviluppo, sarebbe stata facilmente la commedia romantica più costosa di tutti i tempi.

Nancy Meyers ha scritto la sceneggiatura e avrebbe anche diretto e prodotto la commedia, della cui trama si sa ben poco. Si diceva che il film abbia dei parallelismi con la vita della cineasta visto che dovrebbe seguire giovane regista che si innamora di un produttore, solo per essere costretti a lavorare di nuovo insieme anni dopo su un nuovo progetto. Adesso è possibile che Paris Paramount torni sul mercato in cerca di nuovi finanziatori.