Penelope Cruz in Italia: l'attrice al Giglio per le riprese del film L'Immensità

Penelope Cruz ha raggiunto l'Italia per girare L'Immensità, nuovo film diretto da Emanuele Crialese. All'inizio di questa settimana, le riprese del lungometraggio del regista italiano si sono tenute sull'Isola del Giglio ma il set è stato praticamente inavvicinabile, anche per l'ordinanza dell'Autorità Marittima che ha vietato l'ancoraggio e l'accesso nelle vicinanze dell'imbarcazione sulla quale si trovava l'attrice.

"Sono una fan di Emanuele Crialese da molto tempo e L'immensità è uno dei migliori copioni che abbia mai letto. Non vedo l'ora di lanciarmi in questa magica avventura con lui e il resto della squadra e dare vita a un personaggio di cui sono completamente innamorata", ha detto alla stampa l'attrice spagnola, a proposito del regista italiano e del film che la vedrà protagonista. Al momento non si conoscono molti dettagli del film ma le parole di Penelope Cruz non fanno che alimentare la curiosità e le aspettative per questo nuovo lavoro made in Italy. Questa non è la prima volta che l'attrice viene diretta da un regista italiano. Nel 2012, ad esempio, è stata la protagonista di Venuto al mondo, il film di Sergio Castellitto, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Margaret Mazzantini.

Per quanto riguarda L'immensità, Emanuele Crialese ha dichiarato: "L'immensità è la storia di un amore simbiotico, quello tra Clara e i suoi figli, ambientato nella Roma degli anni '70. Un mondo sospeso tra quartieri in costruzione e varietà ancora in bianco e nero, nuove conquiste sociali e vecchi modelli di famiglia. Clara è un pilastro di questa storia, un archetipo che può prendere vita solo nell'incontro, artistico e umano, con la sensibilità di una grande interprete come Penelope Cruz". L'immensità è scritto da Emanuele Crialese, Francesca Manieri e Vittorio Moroni. Il film è prodotto da Mario Gianani con Lorenzo Gangarossa per Wildside (parte del gruppo Fremantle) in co-produzione con Dimitri Rassam per Chapter 2 e con Warner Bros.

Penelope Cruz è anche protagonista di Madres paralelas, il nuovo film diretto da Pedro Almodóvar che aprirà la 78esima Mostra del Cinema di Venezia, in programma dall'1 all'11 settembre 2021.