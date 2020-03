Penelope Cruz difende Johnny Depp durante la battaglia legale contro Amber Heard

Penelope Cruz ha parlato di Johnny Depp con toni molto affettuosi, durante il difficile periodo di lotta legale contro Amber Heard, ex moglie dell'attore.

L'attrice Penelope Cruz interviene nella conversazione su Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard, contro la quale il divo ha presentato una denuncia per diffamazione dopo le accuse di violenza domestica durante il breve periodo del loro matrimonio. Tra Depp e Heard sono rimbalzate pesantissime azioni legali, dato che stando alle dichiarazioni dei due sembrerebbe esserci stata una situazione di abuso reciproco, fisico e psicologico.

Berlino 2020: un'immagine di Johnny Depp al photocall di Minamata

Dal mondo di Hollywood sono arrivate diverse testimonianze sul caso, come quella recentissima di Winona Ryder a difesa di Johnny Depp, seguita dalle parole offerte da Penelope Cruz, amica e collega di Depp da decenni. Come spiegato a The Blast, quando Cruz aveva 19 anni fu introdotta a Depp dal regista Pedro Almodovar e divenne il suo primo contatto nel settore, il suo primo amico.

Mentre i due attori giravano Pirati dei Caraibi, Cruz era incinta e ha trascorso ogni singolo giorno dei primi sei mesi di gravidanza sul set con Johnny Depp, che si è sempre dimostrato un valido supporto sul posto di lavoro.

Johnny Depp e Amber Heard: una relazione violenta, ma chi è la vittima?

Allineandosi alle dichiarazioni di Winona Ryder, Peneloper Cruz rivolge a Johnny Depp parole di incondizionata fiducia: "Sono passati molti anni e non ci ho fatto solo 3 film insieme, ma lo considero anche un grande amico. Sono sempre rimasta impressionata dalla sua gentilezza, la sua mente brillante, il suo talento, e il suo particolare senso dell'umorismo. Ho visto Johnny in tantissime situazioni ed è sempre stato gentile con tutti. È una delle persone più generose che conosca". Le testimonianze dei colleghi rimangono comunque soltanto un tassello del difficile puzzle, dal quale continuano a emergere indiscrezioni che gettano la coppia di attori coinvolti in una luce sempre più problematica.