Winona Ryder difende Johnny Depp dalle accuse di Amber Heard: "Con me non è mai stato violento"

Winona Ryder è intervenuta in difesa del suo ex Johnny Depp per sostenerlo durante la sua battaglia legale contro Amber Heard nel tentativo di dimostrare che l'attrice abbia compiuto dichiarazioni false e diffamatorie. La star di Aquaman è infatti stata accusata di aver mentito dichiarando di essere stata vittima di abusi fisici ed emotivi.

Winona Ryder, che ha frequentato Johnny Depp dal 1989 al 1993, ha compiuto una dichiarazione in cui ribadisce di conoscere bene l'attore e, nonostante non lo abbia frequentato nel periodo in cui è stato sposato con Amber Heard, non crede possa avere un comportamento violento.

La star di Stranger Things, come rivela The Blast, avrebbe dichiarato: "Sono consapevole delle accuse compiute negli ultimi anni da Amber Heard, ex moglie di Johnny Depp. L'ho conosciuto molto bene anni fa. Siamo stati una coppia per quattro anni e l'ho considerato il mio migliore amico, come un membro della mia famiglia. Considero la nostra relazione come una delle più importanti della mia vita. Mi rendo conto che è davvero importante che parli dal punto di vista della mia esperienza personale".

Winona ha poi proseguito sottolineando: "Ovviamente non ero presente durante il suo matrimonio con Amber ma, in base alla mia esperienza che era così diversa, sono rimasta assolutamente sorpresa, confusa e sconvolta quando ho sentito le accuse contro di lui. L'idea che sia una persona incredibilmente violenta è la cosa più distante a cui possa pensare dal Johnny che ho conosciuto e ho amato. Non riesco a comprendere queste accuse. Nei miei confronti non è mai stato violento. Non ha mai abusato in nessuno modo di me. Non è mai stato violento o ha compiuto abusi su persone che mi erano accanto o chiunque altro. Lo conosco realmente e onestamente solo come un uomo davvero buono, un ragazzo incredibilmente amorevole e che si preoccupa degli altri, e nei miei confronti e delle persone che amavo era davvero protettivo, e mi sono sentita davvero, davvero al sicuro con lui".

Ryder ha quindi concluso: "Non voglio chiamare nessuno bugiardo, ma in base alla mia esperienza mi è impossibile credere che quelle accuse orribili siano vero. Le trovo estremamente sconvolgenti conoscondelo".