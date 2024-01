Pedro Pascal si presenta agli Emmy col braccio al collo e scherza: 'Kieran Culkin mi ha fatto nero'

Chi di battuta ferisce... Pedro Pascal si è vendicato del rivale Kieran Culkin durante la cerimonia di consegna degli Emmy ironizzando sul fatto che il suo recente infortunio alla spalla fosse dovuto a uno scontro con Kieran Culkan. "Kieran mi fatto nero" ha esclamato l'attore cileno suscitando una risata nel pubblico, mentre la telecamera inquadrava Culkin, tra il pubblico, serio e impassibile.

Di recente, Pedro Pascal ha svelato la natura del suo infortunio al braccio, assicurando che sarà guarito perfettamente per l'inizio delle riprese della seconda stagione di The Last of Us, al via a febbraio. Pascal ha partecipato agli Emmy 2023 come candidato per The Last of Us nella categoria miglior attore protagonista in una serie drammatica, ma è stato battuto proprio da Kieran Culkin per la sua performance in Succession.

L'origine della faida con Pedro Pascal

Culkin ha innescato la scherzosa faida con Pedro Pascal ai Golden Globes quando ha vinto il premio come miglior attore in una serie drammatica. Durante il suo discorso di accettazione, ha detto al pubblico: "Sono stato nominato per un Golden Globe circa 20 anni fa, e quando quel momento è passato ricordo ancora di aver pensato 'non tornerò mai più in questa stanza'. Ma grazie a Succession sono già stato qui un paio di volte. Prendi questa, Pedro Pascal!".

La prima stagione di The Last of Us ha ottenuto un totale di 24 nomination agli Emmy 2023, comprese quella per la miglior serie drammatica. Pedro Pascal e la co-protagonista Bella Ramsey torneranno per la seconda stagione dell'adattamento del videogioco che introdurrà i nuovi membri del cast Isabela Merced, Kaitlyn Dever e Young Mazino. Quest'ultimo è anche candidato agli Emmy quest'anno come miglior attore non protagonista in una serie limitata per il suo ruolo nella serie Netflix Lo scontro.