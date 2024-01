Pedro Pascal, come si è rotto il braccio e lo scherzo non riuscito a Matt Damon

L'attore si opererà al braccio questo mese per recuperare in tempo per le riprese di The Last of Us 2.

Pedro Pascal si è presentato alla cerimonia dei Golden Globe 2024 con un evidente fasciatura al braccio e adesso grazie a Variety sappiamo cosa gli è successo. L'attore ha raccontato anche di uno scherzo non riuscito a Matt Damon, che quella sera era in lizza con il film Air - La storia del grande salto.

Durante le pause pubblicitarie, la star di The Last of Us, giunto all'Hilton con il braccio sinistro fasciato e legato al collo, ha ricevuto la visita di molte celebrità, tra cui Andrew Scott e Jeffrey Wright.

In quel momento, Pascal stava cercando di fare uno "scherzo" a Matt Damon, che era seduto dall'altra parte della stanza al tavolo di Air - La storia del grande salto. Pascal ha riso molto dopo aver capito che stava parlando con la segreteria telefonica e non con Damon stesso.

Per quanto riguarda la frattura al braccio, Pascal ha spiegato a Variety di essere caduto dalle scale a casa della sua famiglia e di essere in attesa di un intervento chirurgico alla fine del mese. Si aspetta di essere pronto a tornare al lavoro quando cominceranno le riprese di The Last of Us 2 a metà febbraio.

Fantastic Four: ecco come apparirebbe Pedro Pascal nei panni di Reed Richards

Durante la serata, Pascal ha ricreato il suo meme quando Kieran Culkin si è rivolto a lui ironicamente per averlo battuto nella corsa al miglior attore.