Pedro Pascal doveva avere un ruolo in Daredevil di Netflix

Durante un'intervista con la SAG-AFTRA, Pedro Pascal ha rivelato di esser quasi entrato a far parte dello show di Daredevil, prima di essere ingaggiato per il ruolo di Javier F. Peña in Narcos. Nello specifico, l'attore avrebbe dovuto interpretare un avvocato, ma non Matt Murdock. Ecco cosa ha detto Pascal durante l'intervista: "Ho fatto un provino per Narcos dopo che i produttori mi hanno visto recitare ne Il trono di spade. Inizialmente non ho ottenuto il ruolo in Narcos, così ho fatto il provino per Daredevil di Netflix. Credo fosse per il ruolo di un avvocato, o comunque un personaggio secondario, ma poi mi hanno richiamato e mi hanno detto che ero stato preso per Narcos".

Fantastic Four

Molto probabilmente Pedro Pascal interpreterà Reed Richards nel reboot dei I fantastici quattro dei Marvel Studios, ma poiché siamo ancora in attesa dell'annuncio ufficiale del casting, lo studio e tutti coloro che sono coinvolti nel progetto stanno facendo del loro meglio per mantenere il riserbo.

Pascal sarà probabilmente affiancato da Vanessa Kirby nel ruolo di Sue Storm, alias la Donna Invisibile, Joseph Quinn nel ruolo di Johnny Storm, alias la Torcia Umana, e Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm, alias la Cosa. Si dice che Cillian Murphy e Mads Mikkelsen siano in cima alle preferenze per interpretare il Doctor Doom.

Javier Bardem sarebbe la prima scelta per Galactus, ma i suoi impegni potrebbero impedirgli di firmare. Anya Taylor-Joy dovrebbe interpretare una versione femminile di Silver Surfer.

Fantastic Four sarà diretto dal regista di WandaVision Matt Shakman da una sceneggiatura riscritta da Josh Friedman sulla base di una bozza di Jeff Kaplan e Ian Springer. I dettagli della trama sono ancora un mistero, ma Kevin Feige ha confermato che non si tratterà di un'altra storia sulle origini del super-team.