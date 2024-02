Fantastic Four: il sindacato SAG-AFTRA conferma l'ingaggio di Pedro Pascal, l'inizio delle riprese si avvicina

La conferma dell'ingaggio di Pedro Pascal in Fantastic Four nei panni di Mr. Fantastic sarebbe arrivata dal sindacato SAG-AFTRA, che lo indica come suo prossimo progetto lavorativo.

Manca ancora la comunicazione ufficiale da parte dei Marvel Studios, ma a confermare l'ingaggio di Pedro Pascal nel cinecomic Marvel Fantastic Four ci avrebbe pensato il sindacato degli attori SAG-AFTRA. Secondo l'associazione, il prossimo impegno cinematografico della star di The Last of Us e The Mandalorian sarà la tanto attesa pellicola sui Fantastici Quattro.

The Last of Us: Pedro Pascal nel finale di stagione

Secondo quanto anticipato, Pedro Pascal dovrebbe interpretare Reed Richards, alias Mr. Fantastic. L'inizio delle riprese del film, previsto entro l'estate, potrebbe slittare all'autunno, ma come indica FandomWire luglio sarebbe ancora una data possibile.

Al momento l'attore cileno è una delle star più richieste a Hollywood. Oltre a Fantastic Four, presto lo vedremo ne Il Gladiatore 2 di Ridley Scott e nel film della saga di Star Wars diretto da Jon Favreau, The Mandalorian & Grogu. Inoltre, tornerà a vestire i panni di Joel Miller nella seconda stagione di The Last of Us.

Chi reciterà in Fantastic Four?

The Last of Us: Pedro Pascal nel quinto episodio

Al di là di Pedro Pascal, il cui nome è l'unico ad aver ricevuto parziali conferme da varie direzioni, sul casting di Fantastic Four vi sono ancora poche certezze. Nei mesi scorsi una girandola di nomi è circolata sui vari media di settore, senza però che Marvel confermasse alcun ingaggio. Prima di Pascal, Adam Driver, Matt Smith e Jake Gyllenhaal sarebbero stati presi in considerazione da Marvel per il ruolo di Mr. Fantastic. La star di Oppenheimer Cillian Murphy, Mads Mikkelsen, Jason Clarke e Ralph Fiennes sarebbero in lizza per Doctor Doom, mentre a interpretare la villain Silver Surfer, protagonista - pare - di un cambio di sesso rispetto al fumetto, potrebbe essere Anya Taylor-Joy.

Fantastic Four sarà diretto dal regista di WandaVision Matt Shakman da una sceneggiatura riscritta da Josh Friedman sulla base di una bozza di Jeff Kaplan e Ian Springer. Il progetto è stato anticipato per la prima volta da Kevin Feige durante il San Diego Comic-Con 2019. Il regista di Spider-Man: No Way Home, Jon Watts, era originariamente coinvolto nel progetto, ma ha deciso di abbandonare per prendersi una pausa dal genere dei supereroi.

Fantastic Four dovrebbe arrivare nei cinema a maggio 2025, come parte della Fase 6 dell'MCU.