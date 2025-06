Pedro Pascal e la privacy sulle sue relazioni: "È già qualcosa di complicato senza l'attenzione dei media"

Pedro Pascal, in una recente intervista, ha spiegato il motivo per cui non parla della sua vita privata e delle sue storie d'amore.

La star di The Last of Us ha svelato a Vanity Fair che spesso le persone hanno un'idea sbagliata della sua personalità.

La vita privata della star

Parlando delle relazioni sentimentali, Pedro Pascal ha ammesso: "Sono sempre perplesso quando mi associano a qualche tipo di definizione mediatica che sostiene sia una 'persona molto privata' perché sono totalmente l'opposto".

Nella sua vita distante dai set, infatti, l'attore sostiene di non essere particolarmente privato, aggiungendo poi: "Semplicemente so che le relazioni personali sono una cosa così complessa da affrontare anche senza avere puntato questo enorme obiettivo".

La star, che ha recentemente compiuto 50 anni, ha successivamente raccontato che non sente il desiderio di diventare padre, pur essendoci delle eccezioni: "Ho avuto dei sogni in cui porto i miei figli al cinema come hanno fatto i miei genitori. Quindi credo di volere una scorciatoia verso un essere umano interessante che è mio figlio e che andrà a vedere qualcosa che voglio vedere".

Il debutto nel MCU

A luglio Pascal farà il suo atteso debutto nel Marvel Cinematic Universe con il ruolo di Reed Richards. I protagonisti del film I Fantastici 4: Gli Inizi, il progetto tratto dai fumetti che è stato diretto da Matt Shakman, sono inoltre Ben Grimm che è stato affidato a Ebon Moss-Bachrach, Sue Storm che ha il volto di Vanessa Kirby, e Johnny Storm, ruolo affidato a Joseph Quinn. I personaggi, come accade tra le pagine delle storie Marvel, si trasformeranno poi in La Cosa, Mr. Fantastic, la Donna Invisibile e la Torcia Umana.