Pechino Express 2025, Giulio Berruti si sente male: ecco cosa è successo

Momento di difficoltà per Giulio Berruti nella seconda tappa di Pechino Express. Durante il percorso infatti, Berruti ha avuto un malore e si è dovuto fermare per diversi minuti.

A Pechino Express 2025 Giulio Berruti e Nicolò Maltesi formano la coppia degli Estetici. I due, nella puntata di ieri dell' adventure game in onda il giovedì sera su Sky Uno, sono riusciti ad arrivare primi al traguardo della seconda tappa, ma non senza difficoltà. Giulio Berruti infatti, si è dovuto fermare perché ha avuto un malore.

Il malore, Giulio Berruti racconta cosa è successo

Pechino Express 2025

È stato lo stesso concorrente a spiegare cosa fosse successo: una piccola crisi fibromialgica che gli ha impedito di muoversi per un po'. "Ho avuto un piccolo episodio di rigidità muscolare, una cosa molto comune a chi ha la fibromialgia", ha raccontato Berruti. Cosa è successo? "Mi si bloccano i muscoli, non mi consentono di muovermi, parlo anche male infatti. Quando mi stresso molto, a livello fisico soprattutto, i muscoli tendono a irrigidirsi e devo forzare il mio corpo a muovermi, quando lui in realtà cerca di irrigidirsi completamente".

L'attore però non si è arreso: ha avuto bisogno di fermarsi per qualche minuto a discapito della gara, ma poi è ripartito appena possibile.

Supportato dall'amico Nicolò, si è dimostrato più deciso che mai: "Va bene tutto, arriviamo in fondo. Mi servono 5-10 minuti. Non consentirò alla malattia di definire chi sono".

La vittoria della seconda tappa e la prima eliminazione

Alla fine, la coppia degli Estetici è arrivata prima al traguardo della seconda tappa, fissato a Sebang nell'isola di Palawan.

Non solo: hanno decretato l'eliminazione degli Spettacolari, preferendoli alle Atlantiche in quanto più forti. La busta nera si è poi rivelata eliminatoria, perciò Gianluca Fubelli e Federica Camba hanno dovuto salutare i viaggiatori.

Adesso le coppie rimaste in gara sono otto.