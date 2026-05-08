Pechino Express 2026: chi sono le coppie finaliste

Nella penultima puntata di Pechino Express 2026, la prima ambientata in Giappone, una delle quattro coppie ancora in gara è stata eliminata: ecco chi sono i concorrenti che vedremo nella finale del 14 maggio

Pechino Express 2026 si avvia alla conclusione, e, nella puntata in onda ieri sera su Sky, sono state finalmente elette le coppie finaliste. Dopo la semifinale, che ha cpinciso con la prima tappa in Giappone, il reality show ha definito i nomi dei concorrenti che accederanno l'ultima puntata, in programma giovedì 14 maggio.

A contendersi il successo finale saranno:

Le Dj: Jo Squillo e Michelle Masullo

I Raccomandati: Chanel Totti e Filippo Laurino

I Veloci: Fiona May e Patrick Stevens

La finale si svolgerà lungo la rotta verso Kyoto, dove Costantino della Gherardesca, insieme all'inviato speciale Guido Meda, annuncerà i vincitori di questa edizione.

Cosa è successo nella semifinale del 7 maggio

Quella in onda ieri sera (e sempre disponibile in streaming su NOW e SkyGo) è stata una delle puntate più intense della stagione. La gara ha preso il via da Tokyo, con una serie di prove ambientate nei luoghi simbolo della capitale giapponese e con un ritmo altissimo fin dai primi minuti.

I concorrenti hanno affrontato una prima missione a Shibuya Crossing, uno degli incroci più famosi al mondo, dove dovevano completare una prova di interazione con i passanti prima di proseguire verso il successivo checkpoint. A rendere ancora più complicata la corsa ci ha pensato il malus assegnato tramite la cosiddetta Asciugona Flag, che costringeva la coppia in ritardo a viaggiare con Guido Meda e a perdere tempo prezioso.

Successivamente le coppie si sono spostate al celebre Tsukiji Market, dove hanno dovuto cimentarsi con una prova culinaria dedicata al sushi. Precisione, velocità e sangue freddo si sono rivelati decisivi, mentre gli errori venivano puniti con assaggi di specialità locali decisamente impegnative.

La tappa è poi proseguita verso Odaiba, dove i viaggiatori hanno affrontato giochi ispirati ai classici varietà giapponesi. Dopo Tokyo, la corsa si è spostata verso Hamamatsu, raggiunta in treno ad alta velocità. Durante il viaggio, ai concorrenti è stato chiesto di memorizzare componimenti in lingua giapponese da ripetere in una prova successiva. Anche in questo caso concentrazione e gestione dello stress hanno fatto la differenza.

Il giorno seguente la gara è ripresa con nuove missioni, tra cui una prova in una Rage Room, dove i concorrenti hanno dovuto distruggere oggetti nel minor tempo possibile, e un esame finale legato proprio ai testi imparati durante il trasferimento.

Nella parte conclusiva della tappa, le coppie hanno raggiunto Nara, tra i luoghi più suggestivi del percorso giapponese. Qui è andata in scena l'ultima corsa verso il Tappeto Rosso.

A imporsi ancora una volta sono state Le Dj, Jo Squillo e Michelle Masullo, sempre più protagoniste di questa stagione e ormai considerate le favorite per il successo finale. Secondo posto per I Raccomandati, che hanno conquistato l'accesso diretto all'ultimo appuntamento. A rischio eliminazione sono finite Le Albiceleste e I Veloci. La scelta finale delle Dj ha condannato proprio Candelaria e Camila Solórzano. La busta nera non le ha salvate: la tappa era eliminatoria e il loro percorso si è chiuso a un passo dalla finalissima. Le Albiceleste sono state le eliminate della semifinale.

Quando va in onda la finale di Pechino Express 2026

L'ultimo appuntamento con il programma condotto da Costantino della Gherardesca è fissato per giovedì 14 maggio alle 21:15. Come sempre, la puntata sarà visibile su Sky Uno per tutti gli abbonati, anche in streaming, in contemporanea oppure on demand, su NOW e sull'app SkyGo.

Prossimamente la nuova stagione di Pechino Express verrà anche distribuita in chiaro su TV8.

Quale coppia parte favorita?

Numeri e risultati indicano chiaramente Le Dj come coppia da battere, forti di quattro vittorie di tappa. Ma nella finale tutto può cambiare: I Raccomandati hanno mostrato continuità, mentre I Veloci possono contare su esperienza e tenuta atletica.

Tre coppie diverse per carattere, strategia e stile di gara si giocheranno il titolo lungo gli ultimi chilometri verso Kyoto. Dopo una semifinale combattuta, Pechino Express 2026 si prepara così al suo atto conclusivo.