Pechino Express 2026, stasera la finale ma lo spoiler involontario rovina la sorpresa?

Dopo oltre 5.000 chilometri attraversando Indonesia, Cina e Giappone, Pechino Express arriva al gran finale. L'ultima puntata del reality on the road va in onda stasera su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW, con la corsa decisiva che assegnerà la vittoria dell'edizione dedicata a "L'Estremo Oriente".

Guidati da Costantino della Gherardesca, accompagnato in questa stagione da Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, i concorrenti hanno affrontato una delle edizioni più intense degli ultimi anni tra prove estreme, imprevisti e scenari spettacolari. Dalle meraviglie naturali di Bali e Java fino alle grandi città della Cina, passando infine per il fascino senza tempo del Giappone, le coppie rimaste in gara si preparano ora all'ultimo sforzo prima del traguardo finale.

L'ultima tappa di Pechino Express fino a Kyoto

Per la finale, i viaggiatori dovranno affrontare gli ultimi 167 chilometri del percorso. La partenza è fissata a Nara, con passaggio nel cuore di Osaka e arrivo finale a Kyoto, dove sarà posizionato il tradizionale Tappeto Rosso che decreterà i vincitori di Pechino Express 2026. Una tappa che si preannuncia serrata, senza pause e con continui colpi di scena.

A contendersi la vittoria sono tre coppie molto diverse tra loro, ma protagoniste assolute di questa stagione. Fiona May e Patrick Stevens, I Veloci, hanno fatto leva sul loro rapporto consolidato anche fuori dal programma, distinguendosi per solidità e spirito competitivo. Per loro sono arrivate due vittorie di tappa.

Chanel Totti e Filippo Laurino, I Raccomandati, hanno affrontato il viaggio puntando su complicità e leggerezza, riuscendo spesso a piazzarsi nelle zone alte della classifica. Anche loro hanno conquistato due tappe.

Jo Squillo e Michelle Masullo, Le DJ, arrivano invece alla finale con i numeri migliori: quattro vittorie di tappa e una presenza costante sul podio che le rende, almeno sulla carta, la coppia da battere.

Chi vince Pechino Express? Lo spoiler involontario di Sky

A pochi giorni dall'ultima puntata, Sky potrebbe aver rovinato la sopresa a molti spettatori. Tutta colpa di un post social incauto in cui le due DJ, ospiti alla Casa dello sport al Foro Italico, sono state inizialmente accreditate come "vincitrici". L'errore è stato subito corretto, e il sostantivo sostituito in "viaggiatrici", ma non abbastanza in fretta, come si può ancora capire da tanti commenti.

Se le vincitrice avranno davvero vinto questa edizione di Pechino Express, è qualcosa che scopriremo con certezza solo stasera dalle 21:15 su Sky Uno, oppure in streaming su NOW. La puntata sarà visibile anche on demand e su Sky Go.