Pechino Expres 2025, chi sono i primi eliminati dell'edizione. La seconda tappa miete le sue vittime

Puntata eliminatoria, quella di Pechino Express andata in onda ieri sera. Ad uscire dall' adventure game di Sky, una coppia molto amata: quella degli Spettacolari. Ecco cosa è successo.

Il comico Gianluca Fubelli e la moglie Federica Camba sono fuori da Pechino Express. La seconda tappa del programma infatti, si è rivelata eliminatoria e gli Spettacolari hanno dovuto interrompere il loro viaggio "fino al tetto del mondo".

Ecco cosa è successo nel corso della puntata.

La gara degli Spettacolari

Locandina di Pechino Express

I concorrenti sono partiti da San Vicente, nell'isola di Palawan. Al momento della partenza, la coppia dei Magici ha potuto assegnare delle penalità, cioè 10 e 15 minuti di ritardo a due coppie.

In quanto vincitori della prima tappa dunque, Jey e Checco Lillo hanno assegnato i 10 minuti ai Medagliati e i 15 agli Spettacolari che, di conseguenza, hanno dovuto attendere molto prima di poter iniziare la gara.

Nel corso della tappa poi, gli Spettacolari non sono riusciti più a recuperare e sono arrivati al traguardo finale di Sebang ultimi. A rischio eliminazione insieme a loro, le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà.

A quel punto la decisione spettava agli Estetici, Giulio Berruti e Nicolò Maltese, che in quanto primi, hanno deciso di eliminare i più forti, cioè gli Spettacolari.

La busta nera si è rivelata eliminatoria, tra il dispiacere degli altri concorrenti.

I primi litigi tra le coppie

Pechino Express, edizione 2025

Intanto, causa stanchezza e le alte temperature, sono iniziati i primi litigi: discussioni accese sia all'interno delle coppie, come avvenuto tra i Complici e i Cineasti, che tra coppie. I Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo hanno dichiarato guerra a Dolcenera e Gigi Campanile che, non solo hanno potuto approfittare dei loro passaggi, ma hanno avuto persino il coraggio di chiedere di passare avanti durante lo stacco finale verso il traguardo di metà puntata.

E naturalmente, si è riaccesa la miccia dei Complici con i Magici Jey e Checco Lillo.

Insomma: Pechino Express è davvero entrato nel vivo della gara.