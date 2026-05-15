Pechino Express, Chanel Totti festeggia la vittoria: "Ma ho barato sullo zaino"

Dopo la vittoria a Pechino Express 2026, Chanel Totti e Filippo Laurino raccontano il dietro le quinte dell'avventura che li ha portati a essere la coppia vincitrice dell'ultima edizione, i Raccomandati.

Al di là dei pronostici e di uno spoiler rivelatosi infondato, a trionfare sono stati proprio i più giovani e tra i più sorprendenti dell'edizione. Partiti con il peso dei pregiudizi e con un nome di coppia che già raccontava un'ironia di fondo, Chanel Totti e Filippo Laurino sono riusciti a conquistare il pubblico puntata dopo puntata.

E d'altronde è proprio Chanel Totti ad ammettere, davanti ai giornalisti, che, a settimane di distanza da quell'avventura, ora si sente certamente circondata da più affetto anche via social.

Pechino Express 2026, Chanel Totti: "Mamma e papà sono fieri e increduli"

"Non avremmo potuto fare questo viaggio con altre persone": di questo ne sono sicuri, Chanel e Filippo, amici fin dall'infanzia, che raccontano di aver vissuto la prima esperienza così lontani da casa con gioia ma anche con qualche timore. E con qualche momento di malinconia, che anche noi spettatori abbiamo intravisto.

"La mia prima esperienza fuori casa lontana da tutti è stata bellissima, anche se mi sono mancati famiglia e amici" ammette Chanel Totti. Che dice di essersi scoperta molto più sensibile di quanto non credesse possibile sulle rotte dell'Estremo Oriente.

Proprio lei, con la battuta sempre pronta come papà Francesco Totti e la lingua tagliente come mamma Ilary Blasi. E a proposito di genitori, entrambi i Raccomandati hanno assicurato che a casa nessuno aveva mai nemmeno sperato nella loro vittoria: "Nessuno se l'aspettava, sicuramente non nelle prime puntate. Forse verso la fine hanno cominciato a crederci. Adesso sono fieri di noi!".

L'inizio timoroso di Chanel e Filippo a Pechino Express

Se oggi si celebra una vittoria meritata, è impossibile tuttavia non tornare per un attimo a quel primo giorno con lo zaino rosso sulle spalle. Chanel Totti e Filippo Laurino ammettono oggi che, no, non è stato proprio tutto rose e fiori: "Non sapevamo nemmeno da dove inziare: ci sentivamo persi".

E non sono mancati i momenti di sconforto e le litigate (alcune diventate subito meme a uso e consumo dei social). I due vincitori però assicurano: "Quel che si è visto da casa è quel che è successo. Anche nella vita di tutti i giorni litighiamo, ma dopo cinque minuti ci passa e torniamo amici come sempre. Siamo amici sin da quando siamo piccoli e questo viaggio ci ha unito ancora di più".

Un unione che è stata la loro salvezza e la molla verso la vittoria. Con qualche piccolo trucchetto: "Ammetto di aver barato sullo zaino!" dice candidamente Chanel. "Spesso mettevo le mie cose in quello di Filippo, il mio sarebbe stato troppo pesante e non ce l'avrei mai fatta".

La parola d'ordine per Chanel è: adattarsi

Nel corso dell'esperienza, Chanel Totti ha anche dovuto confrontarsi con la pressione dell'esposizione mediatica e dei commenti social, un elemento costante nella sua vita pubblica: "I commenti sui social non mi hanno mai cambiato nulla, anche perché sono cresciuta in mezzo a questo tipo di attenzioni. Ora però mi rendo conto che sono circondata da molto più affetto e spero che la gente abbia capito che io sono solo Chanel".

Altro che "raccomandata"! Come racconta lei stessa: "Nella mia vita mi sono sempre adattata, quindi anche a Pechino non mi sono mai lamentata. Anche perchè più o meno un'idea di quello che mi aspettava me l'ero fatta". E quello che li aspettava, come hanno confermato, sarebbero stati fatica e difficoltà. Tanto che nessuno dei due neo-vincitori riesce a mentire davanti alla domanda su cosa abbia rappresentato Pechino Express.

"Un'esperienza magnifica ma che non consiglierei ad altri, o che almeno io non rifarei" chiosa Filippo Laurino. Solo leggermente più morbida Chanel Totti: "Pechino è un'esperienza che va fatta, ma una sola volta nella vita".