Pechino Express 2025, paura per Giulio Berruti: "Hanno detto all'autista di investirmi. Stavo per morire"

Momenti di tensione durante la prima puntata di Pechino Express 2025, andata in onda ieri sera su Sky Uno. Giulio Berruti, in coppia con Nicolò Maltese (Gli Estetici), ha raccontato di aver rischiato di essere investito dalla macchina su cui viaggiavano Nathalie Guetta e Vito Bucci (I Cineasti).

Secondo l'attore e compagno di Maria Elena Boschi i due avversari avrebbero esortato l'autista a non fermarsi, nonostante lui si trovasse in mezzo alla strada con le braccia aperte per bloccarli. "Ho rischiato di morire", ha dichiarato Berruti, visibilmente scosso, davanti al conduttore del reality Costantino della Gherardesca.

Scontro tra Gli Estetici e I Cineasti: cosa è successo

L'episodio è avvenuto mentre le squadre erano in viaggio verso il Libro Rosso di Canique. Gli Estetici e I Complici avevano stretto un'alleanza e stavano cercando un passaggio quando hanno incrociato I Cineasti. Giulio Berruti ha tentato di fermare l'auto avversaria mettendosi in mezzo alla strada, ma Nathalie Guetta e Vito Bucci, a bordo della vettura, hanno detto al conducente di proseguire. "Se non mi toglievo o cadevo, mi tiravano sotto con la macchina", ha commentato l'attore. Secondo Berruti i suoi avversari "sono impazziti", una cosa che lo ha fatto "molto incazzare".

Una volta giunti al traguardo, il clima è diventato ancora più teso. Berruti ha accusato apertamente i due rivali: "Hanno spinto il loro driver a non fermarsi". Guetta ha replicato con una certa ironia: "Sono stati più che scorretti con noi. Mi sono ripromessa che se si mette ancora con le braccia aperte davanti alla macchina in cui sto, lo investo di gusto". La tensione è salita ancora quando Bucci ha negato ogni accusa, al contrario de I Complici che hanno confermato che l'auto ha effettivamente toccato Berruti.

Paura per Giulio Berruti a Pechino Express: la reazione di Costantino della Gherardesca

A chiudere il confronto è stato Costantino della Gherardesca. Il conduttore ha ammonito i concorrenti dicendo che "mettersi con le mani aperte davanti a una macchina è una cosa pericolosa". Poi ha cercato di smorzare i toni, ma l'episodio ha lasciato il segno tra le coppie in gara. Resta da vedere se lo scontro tra Gli Estetici e I Cineasti avrà ripercussioni nelle prossime puntate di Pechino Express 2025.