I Peccatori, prime reazioni al film sui vampiri con Michel B. Jordan: "Spaventoso, sexy, cruento ed eccitante"

Le prime reazioni al nuovo thriller soprannaturale di Ryan Coogler, I peccatori, stanno arrivando e il responso indica che il film sui vampiri ha tutti gli ingredienti per essere uno dei successi della stagione primaverile.

Michael B. Jordan interpreta due fratelli gemelli, Smoke e Stack, che tornano nella loro città natale e si trovano ad affrontare una forza malvagia. Hailee Steinfeld, l'esordiente Miles Caton e Jack O'Connell sono i co-protagonisti del film d'epoca ambientato nel Sud degli Stati Uniti negli anni '30, in pieno clima Jim Crow (le cui leggi mantenevano la segregazione razziale negli uffici pubblici).

I critici che hanno preso parte all'anteprima di New York e coloro che hanno assistito alle proiezioni in anteprima del nuovo film del regista di Black Panther hanno elogiato il progetto, definendolo intelligente, sexy e spaventoso.

I peccatori, cosa dicono le prime reazioni al film sui vampiri

I Peccatori: Hailee Steinfeld in una sequenza

Il critico di Slashfilm BJ Colangelo ha scritto su X: "Ryan Coogler ha consolidato il suo posto come uno dei grandi (più di quanto abbia già fatto) con I peccatori. Per quanto si possa pensare che sia buono, è anche meglio. Spaventoso, sexy, e un commento sociale con un mordente da paura".

I Peccatori: Michael B. Jordan in una foto

Jim Hemphill, collaboratore di Indiewire, ha pubblicato la notizia della proiezione de I peccatori in 70mm al Vista Theater di Los Angeles, scrivendo: "Questa è una notizia incredibilmente eccitante. I peccatori è un'esplosione coraggiosa, senza dubbio uno dei miei film preferiti degli ultimi 10 anni. Non vedo l'ora di vederlo in 70mm nel mio cinema preferito!". Il tiktoker Alex Coleman di Dark of the Movie è stato breve e conciso su X: "I peccatori è una fottuta bomba. Coogler sei un genio".

Il critico cinematografico Peter Gray ha scritto: "I peccatori è esattamente il film sui vampiri che ci si aspetta da Ryan Coogler. Il modo in cui intreccia la musica per renderla un personaggio a sé stante è magistrale. Michael B. Jordan è superbo, Jack O'Connell è piacevolmente inquietante, Hailee [Steinfeld] è magnetica. Cruento, eccitante, necessario".