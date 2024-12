Michael B. Jordan lotta contro delle creature sovrannaturali nel teaser di Sinners

Michael B. Jordan è il protagonista di Sinners, il nuovo thriller diretto da Ryan Coogler di cui online è stato condiviso un nuovo teaser.

L'attore ha collaborato nuovamente con il regista, che ha portato nelle sale Creed e Black Panther, in occasione del film in arrivo il 7 marzo 2025 nelle sale, grazie a Warner Bros Pictures.

Cosa racconta Sinners

Nel cast di Sinners ci sono anche Delroy Lindo, Jack O'Connell, Jayme Lawson, Wunmi Mosaku, Omar Benson Miller, Hailee Steinfeld, Li Jun Li, Lola Kirke.

Michael B. Jordan avrà il ruolo di due fratelli gemelli che ritornano nella città in cui sono nati per iniziare un nuovo capitolo della propria vita, lasciandosi il complicato passato alle spalle. I due scoprono tuttavia che un male ancora più grande li sta aspettando.

Ecco il teaser condiviso da Warner Bros a Natale, durante la messa in onda di alcuni eventi sportivi americani. Nel filmato si può vedere qualche sequenza in anteprima in cui i due fratelli sono impegnati a lottare per sopravvivere, svelando inoltre l'atmosfera del thriller.

La collaborazione tra Jordan e il regista

Jordan e Ryan Coogler hanno iniziato a collaborare insieme in occasione di Fruitvale Station, film arrivato nelle sale nel 2013. Due anni dopo è stato invece il turno di Creed, film in cui l'attore ha il ruolo di Adonis "Donnie" Creed. Ryan ha diretto Michael anche in Black Panther, distribuito nei cinema nel 2018, in cui la star ha la parte di Erik Killmonger.

Michael B. Jordan: nome da campione, talento da fuoriclasse

Coogler ha prodotto poi i sequel di Creed e farà parte del team di Sinners tramite la sua Proximity Media, in collaborazione con Zinzi Coogler e Sev Ohanian. Nel team della produzione ci sono anche il compositore Ludwig Goransson, Rebecca Cho e Will Greenfield.