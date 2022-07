Pearl: Mia Goth nel trailer del prequel di X che verrà presentato a Venezia 2022

Pearl è il nuovo film di Ti West che verrà presentato a Venezia 2022 e il trailer regala le prime scene in anteprima del nuovo progetto con star Mia Goth.

Nel video si introduce la storia di una ragazza bloccata in una piccola città di provincia che sogna di andarsene dalla sua famiglia e diventare una star, situazione che porta a un crescendo di violenza, morte e caos.

Il film Pearl è stato ideato come un prequel della serial killer interpretata da Mia Goth, già apparsa in X in cui una troupe di un film per adulti veniva sterminato.

Nel lungometraggio in uscita a settembre, Pearl è alle prese con una crescente frustrazione, anche di tipo sessuale, che semina il caos tra i veterani che vivono nella sua fattoria in Texas, gettando le basi per il suo primo massacro.

Ti West aveva ha spiegato che il lungometraggio affronta come le persone siano state influenzate dalla vecchia Hollywood.

Il terzo capitolo della trilogia sarà invece ambientato alla fine degli anni '80 e mostrerà l'impatto dell'home video.