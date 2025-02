Peaky Blinders, la saga proseguirà anche dopo il film Netflix? Risponde l'autore dello show

L'autore della serie, Steven Knight, pare non abbia scritto il nuovo film Netflix con l'intenzione di chiudere la sua storia

Il creatore di Peaky Blinders, Steven Knight, non ha ancora finito con la sua creazione di successo, che tra non molto proseguirà con l'attesissimo film in uscita su Netflix.

Intervenendo al programma "BBC Breakfast", Knight ha dichiarato che le riprese della nuova pellicola, continuazione della serie di successo, sono terminate e si preannuncia come un addio appropriato, anche se ha lasciato intendere che la storia è tutt'altro che conclusa.

Knight ha confermato che la produzione del film si è conclusa il 13 dicembre. "Ora lo stiamo montando", ha aggiunto. "È fantastico. Abbiamo i migliori, credo, i migliori attori britannici tutti insieme, compreso Stephen Graham".

In quale forma continuerà Peaky Blinders dopo il film Netflix?

Peaky Blinders: Steven Knight e Cillian Murphy sul set del film

Il regista e sceneggiatore ha poi rivelato che la visione delle prime immagini del film è stata promettente. "Il materiale che sto guardando - le riprese, i montaggi - non deluderà nessuno. È una cosa davvero incredibile", ha ribadito. "È un modo molto appropriato per concludere questa parte della storia di Peaky".

Peaky Blinders: una foto dei protagonisti

Tuttavia, Knight ha lasciato aperta la porta a un'ulteriore continuazione. "Questa parte, sì", ha sottolineato, scegliendo con cura le parole. Quando gli è stato chiesto se un altro film o una serie potrebbero arrivare, ha mantenuto il riserbo ma ha giocato con l'idea: "Non mi è permesso annunciarlo, posso solo dire che il mondo di Peaky continuerà".

Nella continuazione della pluripremiata saga di gangster, ambientata nelle strade senza legge di Birmingham nel 1900, Cillian Murphy riprende il suo ruolo di Tommy Shelby nel film scritto da Knight, che produce insieme a Patrick Holland, Murphy e Guy Heeley. Tra i produttori esecutivi figurano Tom Harper, David Kosse, Jamie Glazebrook, Andrew Warren e David Mason. Il film è stato realizzato in collaborazione con BBC Film. Il cast comprende anche Barry Keoghan. Knight ha in uscita anche A Thousand Blows, previsto per venerdì prossimo su Disney+.