A Thousand Blows: il nuovo teaser trailer svela la data di uscita del dramma sulla boxe con Stephen Graham

Il creatore di Peaky Blinders, Steven Knight, ha dato vita a un'altra coinvolgente serie stracolma di violenza. Parliamo di A Thousand Blows, un dramma sulla boxe con protagonisti la star di Black Mirror Malachi Kirby e quella di Boiling Point Stephen Graham.

Oggi Hulu ha rilasciato il teaser trailer ufficiale del dramma, annunciando anche la data di uscita. Il video è visibile qui sotto.

Di cosa parla A Thousand Blows?

La sinossi di A Thousand Blows recita: "Ispirato a storie vere, racconta le vicende di un gruppo di personaggi che lottano per sopravvivere nel brutale East End di Londra negli anni 1880. Hezekiah Moscow e Alec Munroe, migliori amici in fuga dalla Giamaica, si ritrovano coinvolti nel ventre criminale della fiorente scena della boxe a mani nude di Londra".

"Mentre Hezekiah trova fortuna e fama grazie all'arte del pugilato, attira l'attenzione della famigerata Regina dei Quaranta Elefanti, Mary Carr, che decide di sfruttare il suo talento per alimentare il suo impero criminale. Nel frattempo, Sugar Goodson, l'autoproclamato imperatore della boxe nell'East End, si propone di distruggere Hezekiah, le cui ambizioni di combattere nel West End minacciano tutto ciò che ha costruito. Ne scaturisce una lotta tra il vecchio e il nuovo mondo", conclude la sinossi.

La serie debutterà il 21 febbraio 2025 su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ a livello internazionale.

Oltre a Kirby e Graham, il cast include Francis Lovehall nel ruolo di Alec Munroe, il migliore amico di Hezekiah, Jason Tobin nei panni di Mr. Lao, e James Nelson-Joyce come Edward "Treacle" Goodson. Il gruppo dei Quaranta Elefanti vede la partecipazione di Hannah Walters nel ruolo di Eliza Moody, Darci Shaw come Alice Diamond, Nadia Albina nei panni di Verity Ross, Morgan Hilaire come Esme Long, Jemma Carlton come Belle Downer e Caoilfhionn Dunne nel ruolo di Anne Glover.

A Thousand Blows sarà composta da sei episodi ed è uno dei progetti più ambiziosi presentati all'Edinburgh TV Festival dello scorso anno. La serie è diretta principalmente da Tinge Krishnan, con i produttori Hannah Walters, Kate Lewis, Damian Keogh, Sam Meyer, Lee Mason, Tom Miller, Steven Knight e Stephen Graham.