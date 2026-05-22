Peaky Blinders: svelato il ruolo di Charlie Heaton nella nuova serie

Charlie Heaton farà parte del cast della serie sequel di Peaky Blinders e Netflix ha svelato il suo ruolo condividendo la prima foto del personaggio.

Il progetto, nato dalla collaborazione con BBC, proseguirà la storia che aveva al centro Cillian Murphy nella parte del gangster Tommy Shelby.

Il ruolo affidato a Heaton nella serie

La star di Stranger Things è ritratta in una foto che mostra il look del suo personaggio. Netflix ha così svelato che Charlie Heaton interpreterà negli episodi Charles Shelby, il figlio di Tommy.

Jamie Bell, invece, sarà Duke, il fratellastro di Charles, parte che era stata affidata a Barry Keoghan.

La serie è stata ideata da Steven Knight e racconterà quello che accade quando Charles, dopo aver combattuto in una guerra violenta, prevalentemente dietro le linee nemiche, spera di condurre una vita normale. Il giovane non ha visto Duke da anni e ha tagliato tutti i legami che aveva con la gang di Peaky Blinders e con lo stile di vita della famiglia Shelby.

La serie chiederà inoltre se sia possibile fuggire dal proprio passato.

Charlie Heaton nella nuova serie di Peaky Blinders

Nel cast degli episodi, le cui riprese sono attualmente in corso presso i Digbeth Loc. Studios a Birmingham, ci sono anche Jessica Brown Findlay (Silo, The Flatshare), Lashana Lynch (The Day of The Jackal, No Time to Die), e Lucy Karczewski (Stereophonic).

Le dichiarazioni del creatore della serie

Steven Knight, presentando il progetto che proseguirà la storia di Peaky Blinders: The Immortal Man (di cui potete leggere la nostra recensione), ha dichiarato: "Sono elettrizzato nell'annunciare una nuova epoca di Peaky Blinders, portando la storia alla Birmingham post-bellica dell'inizio degli anni '50. Siamo incredibilmente fortunati nell'avere Jamie Bell nel ruolo del figlio maggiore di Tommy Shelby, Duke, e di avere inoltre Charlie Heaton tra i protagonisti. Ci sono altri entusiasmanti annunci relativi al cast in arrivo, e Peaky è di nuovo in viaggio".