Peaky Blinders: Cillian Murphy è di nuovo Tommy Shelby sul set del film

Le riprese del film di Peaky Blinders sono ufficialmente iniziate e l'annuncio è stato compiuto condividendo online due foto scattate sul set del progetto sequel con star Cillian Murphy.

Il lavoro del cast e della troupe coinvolte nel lungometraggio, che ha ottenuto il via libera alla produzione a giugno da parte di Netflix, è attualmente in corso nel Regno Unito.

Il progetto sequel della serie

Cillian Murphy riprenderà la parte di Tommy Shelby, leader della famiglia di gangster di Birmingham. Per ora non sono stati svelati i dettagli sulla trama che proseguirà la narrazione che si era interrotta con la sesta stagione della serie della BBC, andata in onda nel 2022.

Gli eventi saranno ambientati durante la seconda Guerra mondiale.

Murphy nel ruolo di Tommy Shelby

Steven Knight, creatore dello show e ritratto in uno degli scatti insieme all'attore premio Oscar, ha firmato la sceneggiatura, mentre Tom Harper sarà impegnato alla regia. Knight sarà un produttore insieme a Patrick Holland, Murphy e Guy Heeley.

Knight e Murphy sul set

Nel cast dell'atteso film ci saranno anche Tim Roth, Rebecca Ferguson - star della serie Silo, dei film di Dune e dei recenti capitoli di Mission: Impossible - e Barry Keoghan, uno degli attori più apprezzati dal pubblico e della critica negli ultimi anni grazie a performance come quelle in Saltburn e Gli spiriti dell'isola.

Peaky Blinders, Barry Keoghan parla del suo ruolo: "Sono eccitato e nervoso"

Lo sceneggiatore ha dichiarato: "Sono elettrizzato nel vedere le telecamere in azione in questo nuovo capitolo della storia di Peaky Blinders, ambientato durante la seconda Guerra Mondiale. La nazione è in guerra e quindi, ovviamente, lo sono anche i nostri Peaky Blinders".

Harper ha aggiunto: "C'è una grande sensazione di anticipazione ed entusiasmo tra il nostro incredibile cast e la troupe. Siamo grati nei confronti dei fan che ci hanno portato fino a questo punto e crediamo che questo prossimo capitolo offrirà qualcosa di straordinario".