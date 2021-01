Peaky Blinders 6 sarà l'ultima stagione della serie con Cillian Murphy

Peaky Blinders 6 sarà l'ultima stagione della serie a essere prodotta, come confermato da un comunicato ufficiale della BBC che ha comunque anticipato che la storia continuerà, anche se in un'altra forma.

Lo show con protagonista Cillian Murphy nel ruolo di Tommy Shelby è inoltre ritornato in fase di produzione e online sono state condivise delle nuove foto dal set.

Il creatore Steven Knight, nel comunicato in cui si annuncia la conclusione di Peaky Blinders con le puntate della sesta stagione, ha dichiarato: "Peaky è tornata e con un botto. Dopo il forzato ritardo nella produzione causato dalla pandemia legata al COVID, ritroveremo la famiglia estremamente a rischio e la posta in gioco non è mai stata così alta. Crediamo che sarà la stagione migliore tra quelle realizzate e siamo sicuri che i nostri fantastici fan l'ameranno. Anche se la serie arriverà a un epilogo, la storia continuerà in un'altra forma".

I produttori di Peaky Blinders non hanno svelato in che modo si prevede la continuazione della storia. Caryn Mandabach, nel team dello show distribuito in Italia grazie a Netflix, ha commentato dichiarando: "Insieme ai nostri meravigliosi partner, di enorme sostegno, tra le fila di BBC e Netflix, abbiamo lavorato con attenzione per assicurare di poter far riprendere in sicurezza la produzione di Peaky Blinders, la salute del nostro cast e della troupe è sempre la nostra priorità. Grazie a tutti i fan che sono stati così fermamente impegnati a sostenerci e pazienti. Gli script di Steven sono incredibili e segnano la fine di una storia epica che ha conquistato gli spettatori fin da quando ha debuttato sugli schermi nel 2013, ma il mondo di Peaky Blinders decisamente proseguirà".