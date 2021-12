Peaky Blinders 6: il teaser rivela il ritorno di Tom Hardy nei panni di Alfie

Il lancio del nuovo teaser di Peaky Blinders 6 anticipa il ritorno di un volto noto della serie Netflix: l'Alfie di Tom Hardy. Il tutto per la gioia dei numerosi fan della serie britannica.

Quando è stata annunciata la sesta stagione, il creatore Steven Knight ha svelato che l'ultima stagione sarebbe stata stratosferica: "Peaky Blinders è tornato col botto. Dopo il forzato ritardo di produzione dovuto all'emergenza sanitaria, troviamo la famiglia in estremo pericolo e la posta in gioco non è mai stata così alta. Crediamo che questa sarà la serie migliore di tutte e siamo sicuri che i fan lo adoreranno. Mentre la serie TV sta per finire, la storia continuerà in un'altra forma".

Il creatore della serie suggerisce, dunque, l'arrivo di un film che potrebbe a sua volta dar vita a nuovi show. Ma Knight non vuole chiamarli spinoff, come ha dichiarato a Comicbook:

"L'idea del film è già formata e ha un inizio, uno svolgimento e una conclusione. E penso che sarà una conclusione appropriata per la storia raccontata finora, ma da lì ci saranno altre serie che non chiamerei davvero spin-off, ma si tratterà di altri show che spero nasceranno. Show che continueranno a raccontare la storia di questa parte della società e di questa famiglia.".