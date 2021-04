Peacemaker: John Cena usa il set della serie per un'intervista

John Cena è apparso nuovamente in versione Peacemaker in un'intervista rilasciata a Stephen Colbert direttamente dal set della serie di HBO Max.

Peacemaker è il personaggio interpretato da John Cena in The Suicide Squad: Missione Suicida e nella nuova serie prodotta da HBO Max e in un'intervista rilasciata a Stephen Colbert la star ha mostrato il set dello show.

L'attore, che da giorni appare come ospite mentre indossa il costume di scena divertendo anche il regista James Gunn, è intervenuto nel talk show dagli spazi usati per le riprese.

John Cena, entrato in scena al The Late Show With Stephen Colbert passando attraverso un poster di The Suicide Squad - Missione Suicida, è apparso indossando il costume di Peacemaker mostrando fiero il proprio elmetto. L'attore ha poi aggiunto: "Questa è la casa di Peacemaker che vedrete nella serie".

Cena ha spiegato parlando del suo personaggio: "Ama la pace ed è pronto a uccidere, non preoccupandosi di quanti uomini, donne e bambini dovrà uccidere pur di ottenerla".

John ha infine ribadito: "Questa è la sua casa, Bruce Wayne ha un'immensa residenza e la Batcaverna, lui ha invece questo monolocale".

In Peacemaker si racconterà la storia del personaggio creato da Joe Gill e Pat Boyette, apparso per la prima volta tra le pagine di Fightin' 5, che crede nella pace a tutti i costi, a prescindere da quante persone dovrà uccidere per riuscire a ottenerla.

Nei fumetti Peacemaker è Christopher Smith, un pacifista che lavora nel campo della diplomazia ed è figlio di un comandante nazista. Il personaggio ha poi fondato Pax Institute che lotta contro i dittatori e i signori della guerra.

James Gunn sarà autore di tutte le otto puntate che compongono la prima stagione, oltre a dirigerne alcune, tra cui la prima, ed essere coinvolto come produttore esecutivo.

Nel cast anche Danielle Brooks, Chris Conrad, Nhut Le, Jennifer Holland, Steve Agee, Robert Patrick e Chukwudi Iwuji.