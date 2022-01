Peacemaker: James Gunn condivide il video dei titoli di testa

Peacemaker è la nuova serie tratta dai fumetti della DC e James Gunn ha ora condiviso il video dei titoli di testa del progetto che ha debuttato negli Stati Uniti su HBO Max, in attesa di scoprire quale sarà la data di debutto in Italia.

Il video mostra tutti i protagonisti dello show impegnati in un'esilarante e trascinante coreografia ideata da Charissa Barton. La sequenza è accompagnata dalla canzone Do Ya Wanna Taste It del gruppo norvegese metal Wig Wam.

Il protagonista della serie prodotta per HBO Max, scritta e diretta da James Gunn, sarà il personaggio creato da Joe Gill e Pat Boyette, apparso per la prima volta tra le pagine di Fightin' 5, che sarà interpretato da John Cena e debutterà in occasione del film Suicide Squad: Missione Suicida.

Peacemaker crede nella pace a tutti i costi, a prescindere da quante persone dovrà uccidere per riuscire a ottenerla.

Nei fumetti Peacemaker è Christopher Smith, un pacifista che lavora nel campo della diplomazia ed è figlio di un comandante nazista. Il personaggio ha poi fondato Pax Institute che lotta contro i dittatori e i signori della guerra.

James Gunn sarà autore di tutte le otto puntate di Peacemaker che compongono la prima stagione, oltre a dirigerne alcune, tra cui la prima, ed essere coinvolto come produttore esecutivo.

Nel cast anche Danielle Brooks, Freddie Stroma, Nhut Le, Jennifer Holland, Steve Agee, Robert Patrick e Chukwudi Iwuji.