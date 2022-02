Peacemaker, James Gunn e John Cena sulla sessualità di Christopher Smith: "È aperto (quasi) a tutto"

Peacemaker ha finalmente fatto il suo debutto sugli schermi d'oltreoceano, e una cosa che ormai è chiara, ed è stata confermata anche da James Gunn e John Cena, è che Christopher Smith, quando si tratta di definire la sua sessualità, è di mentalità piuttosto aperta.

Come hanno raccontato in un'intervista con Empire Magazine riportata anche da Slash Film, Peacemaker potrà anche essere un bastardo per certi versi, ma per altri è alquanto progressista.

"Leota Adebayo è il suo completo opposto in così tanti aspetti. È una donna, nera e gay. Lui è un uomo, bianco e etero... Nah, non è etero. Uomo, bianco, e quale che sia la sua sessualità. Eppure si piacciono davvero. Hanno parecchie cose in comune [...]" afferma James Gunn, utilizzando il personaggio di Danielle Brpoks come termine di paragone per quello di Christopher Smith a.k.a. Peacemaker.

"Peacemaker è un personaggio interessante perché è così incasinato per tanti aspetti, ma per altri è stranamente progressista. John improvvisa tantissimo mentre giriamo, e ha trasformato Christopher Smith in questo tizio che sessualmente è aperto a tutto. E all'inizio ne ero sorpreso, ma ho pensato avesse senso che un tipo così non fosse unidimensionale" continua.

"Lo vedo come disposto a tutto" ha commentato John Cena, spiegando anche come il periodo passato in prigione gli sia servito per "sperimentare" e aprire maggiormente la mente verso alcune cose.

E dal punto di visto di sessuale, dunque, questa è la linea, ma c'è un grande taboo... "Vediamo nello show che non ha problemi con la sessualità. Finché non sei un fottuto animale (non è qualcosa di suo gradimento). Ma a parte quello, è decisamente aperto a tutto da quel punto di vista. Per altre cose, però, ha una visione molto più chiusa" conclude infatti Gunn.