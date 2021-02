Peacemaker: HBO Max svela il mese previsto per la data di uscita della serie di James Gunn

HBO Max ha svelato il periodo previsto per la data di uscita di Peacemaker, la nuova serie con star John Cena creata e diretta da James Gunn: il mese di gennaio 2022.

L'aggiornamento sul progetto è emerso durante la presentazione alla stampa dei progetti che debutteranno nei prossimi mesi sulla piattaforma di streaming o in fase di sviluppo in vista della prossima stagione.

Il protagonista della serie prodotta per HBO Max, scritta e diretta da James Gunn, sarà il personaggio creato da Joe Gill e Pat Boyette, apparso per la prima volta tra le pagine di Fightin' 5, che sarà interpretato da John Cena e debutterà in occasione del film Suicide Squad: Missione Suicida.

Peacemaker crede nella pace a tutti i costi, a prescindere da quante persone dovrà uccidere per riuscire a ottenerla.

Nei fumetti Peacemaker è Christopher Smith, un pacifista che lavora nel campo della diplomazia ed è figlio di un comandante nazista. Il personaggio ha poi fondato Pax Institute che lotta contro i dittatori e i signori della guerra.

James Gunn sarà autore di tutte le otto puntate che compongono la prima stagione, oltre a dirigerne alcune, tra cui la prima, ed essere coinvolto come produttore esecutivo.

Le riprese sono attualmente in corso in Australia.