Peacemaker: una clip della serie svela nuovi dettagli della missione del protagonista

Peacemaker, la serie ideata da James Gunn ispirata ai fumetti della DC, arriverà sugli schermi di HBO Max il 13 gennaio e un nuovo video svela il motivo per cui il protagonista intraprenderà la missione al centro della trama.

Nella clip condivisa online, infatti, si scopre che il personaggio affidato a John Cena deve accettare di uccidere delle persone insieme al team che viene introdotto nel filmato pur di rimanere libero, avendo trascorso in prigione solo 4 dei 30 anni previsti dalla sua sentenza. Il video, inoltre, contiene un divertente riferimento agli eventi raccontati in The Suicide Squad: Missione Suicisa.

Il protagonista della serie prodotta per HBO Max, scritta e diretta da James Gunn, sarà il personaggio creato da Joe Gill e Pat Boyette, apparso per la prima volta tra le pagine di Fightin' 5, che sarà interpretato da John Cena e debutterà in occasione del film Suicide Squad: Missione Suicida.

Peacemaker crede nella pace a tutti i costi, a prescindere da quante persone dovrà uccidere per riuscire a ottenerla.

Nei fumetti Peacemaker è Christopher Smith, un pacifista che lavora nel campo della diplomazia ed è figlio di un comandante nazista. Il personaggio ha poi fondato Pax Institute che lotta contro i dittatori e i signori della guerra.

James Gunn sarà autore di tutte le otto puntate di Peacemaker che compongono la prima stagione, oltre a dirigerne alcune, tra cui la prima, ed essere coinvolto come produttore esecutivo.

Nel cast anche Danielle Brooks, Freddie Stroma, Nhut Le, Jennifer Holland, Steve Agee, Robert Patrick e Chukwudi Iwuji.