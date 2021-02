Peacemaker: Alison Araya e Lenny Jacobson nel cast della serie

Nel cast di Peacemaker, la nuova serie ideata da James Gunn, ci saranno anche Alison Araya e Lenny Jacobson che interpreteranno un ruolo ricorrente.

Il progetto prodotto per HBO Max è stato ideato come uno spinoff di Suicide Squad: Missione Suicida, il film in arrivo tra qualche mese e tratto dai fumetti della DC.

In Peacemaker gli attori Alison Araya, recentemente nel cast di serie come Riverdale e Julie and the Phantoms, e Lenny Jacobson, apparso in Narcos: Messico e For All Mankind, avranno la parte dei coniugi Amber ed Evan.

Il protagonista della serie prodotta per HBO Max, scritta e diretta da James Gunn, sarà il personaggio creato da Joe Gill e Pat Boyette, apparso per la prima volta tra le pagine di Fightin' 5, che sarà interpretato da John Cena e debutterà in occasione del film Suicide Squad: Missione Suicida.

Peacemaker crede nella pace a tutti i costi, a prescindere da quante persone dovrà uccidere per riuscire a ottenerla.

Nei fumetti Peacemaker è Christopher Smith, un pacifista che lavora nel campo della diplomazia ed è figlio di un comandante nazista. Il personaggio ha poi fondato Pax Institute che lotta contro i dittatori e i signori della guerra.

James Gunn sarà autore di tutte le otto puntate che compongono la prima stagione, oltre a dirigerne alcune, tra cui la prima, ed essere coinvolto come produttore esecutivo.

Le riprese sono attualmente in corso in Australia. Nel cast anche Danielle Brooks, Chris Conrad, Nhut Le, Jennifer Holland, Steve Agee, Robert Patrick e Chukwudi Iwuji.