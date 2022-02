Peacemaker 2: HBO Max annuncia il rinnovo della serie di James Gunn

James Gunn ha confermato il via libera alla produzione di Peacemaker 2, la seconda stagione della serie prodotta per HBO Max.

Peacemaker 2 ha ottenuto il via libera da parte di HBO Max e James Gunn ha annunciato il rinnovo della serie con John Cena online.

In un tweet il filmmaker ha dichiarato: "Sì, Peacemaker tornerà per la stagione 2. Grazie a Peter Safran, John Cena, al nostro incredibile cast e alla nostra troupe, ai nostri amici di HBO Max, incredibilmente di sostegno e gentili e, soprattutto, grazie a tutti voi per aver guardato".

Il regista James Gunn ha scritto gli otto episodi di Peacemaker e ne ha diretti cinque. Dietro la macchina da presa dei tre episodi rimanenti ci sono Jody Hill, Brad Anderson e Rosemary Rodriguez, recentemente nel team di show come Titans e Jessica Jones.

Il protagonista della serie prodotta per HBO Max, scritta e diretta da James Gunn, è il personaggio creato da Joe Gill e Pat Boyette, apparso per la prima volta tra le pagine di Fightin' 5, che sarà interpretato da John Cena e debutterà in occasione del film Suicide Squad: Missione Suicida.

Peacemaker crede nella pace a tutti i costi, a prescindere da quante persone dovrà uccidere per riuscire a ottenerla.

Nei fumetti Peacemaker è Christopher Smith, un pacifista che lavora nel campo della diplomazia ed è figlio di un comandante nazista. Il personaggio ha poi fondato Pax Institute che lotta contro i dittatori e i signori della guerra.

Nel cast anche Danielle Brooks, Freddie Stroma, Nhut Le, Jennifer Holland, Steve Agee, Robert Patrick e Chukwudi Iwuji.