Paws of Fury: The Legend of Hank, Samuel L. Jackson introduce il trailer del film animato

Samuel L. Jackson star del trailer della pellicola d'animazione Paws of Fury: The Legend of Hank, che vede tra i doppiatori anche Mel Brooks, Ricky Gervais e Michelle Yeoh.

Samuel L. Jackson introduce lo scatenato trailer di Paws of Fury: The Legend of Hank, pellicola d'animazione targata Paramount che vanta un cast stellare.

Samuel L. Jackson doppia Jimbo, un gatto che fa da mentore a un adorabile cane bullizzato di nome Hank (doppiato da Michael Cera) che sogna di diventare un samurai.

Paws of Fury: The Legend of Hank è "vagamente ispirato" alla commedia western di Mel Brooks Mezzogiorno e mezzo di fuoco. E proprio il veterano Mel Brooks compare nel cast vocale insieme a Ricky Gervais, Michelle Yeoh, Aasif Mandvi, Gabriel Iglesias, Djimon Hounsou, Kylie Kuioka, Cathy Shim e George Takei.

Samuel L. Jackson spiega perché è a favore dell'Oscar per il film più popolare