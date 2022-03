Samuel L. Jackson spiega perché è a favore dell'Oscar per il film più popolare

Per Samuel L. Jackson quella dell'Oscar al film più popolare era un'ottima idea. L'attore del Marvel Cinematic Universe torna sull'argomento, spiegando come secondo lui i film che portano la gente al cinema andrebbero premiati, non snobbati.

Ne parla con i microfoni di Variety, Jackson, raccontando inoltre come lui stesso nella sua carriera non abbia ricevuto più di una nomination come Miglior Attore Non Protagonista (per Pulp Fiction di Quentin Tarantno) e non abbia neanche vinto (fu Martin Landau per Ed Wood a portare a casa il premio): "Quell'anno avrei dovuto vincere!"

E poi per Jungle Fever, per il quale non venne nemmeno nominato... "Quell'anno mia moglie e io andammo a vedere Bugsy e pensay... Diamine, loro vengono nominati e io no? Immagino che gli attori di colore di solito vincano per aver commesso atti spregevoli sullo schermo... Come Denzel Washington per essere stato un poliziotto bastardo in Training Day. E tutte quelle cose incredibili che fece in ruoli più edificanti come in Malcolm X? No, diamolo a questo figlio di...".

"Quindi, forse, dovrei averne vinto uno io" continua "Ma gli Oscar non ti spostano una virgola negli assegni, tutto sta nel portare la gente al cinema, e io ho fatto un ottimo lavoro su quel fronte". E infatti secondo Jackson gli Oscar non dovrebbero snobbare i film più popolari, anzi, dovrebbero premiarli, perché sono quelli che riempiono i cinema.

"Dovrebbero avere un Oscar per il film più popolare, perché il business ruota intorno a questo".

Film come Spider-Man: No Way Home, che "ha fatto ciò che i film fanno da sempre... Ha portato delle persone in quella grande sala buia".

"Tutti i film sono validi" conclude poi Jackson, che ai prossimi Governor Awards finalmente riceverà un Oscar onorario "Alcuni vanno al cinema per essere profondamente commossi. Altri gradiscono i film di supereroi. Se qualcuno ha più spettatori che occupano le poltroncine in sala, significa semplicemente che il tuo pubblico non è ampio come il loro. Ci sono persone che hanno avuto delle carriere di successo, ma nessuno saprebbe recitare a memoria una loro battuta. Io sono il tipo che dice roba che va sulle t-shirt".