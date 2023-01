PAW Patrol: The Mighty Movie, Kristen Bell e James Marsden nel nuovo film di Paramount+ e Nickelodeon

Kristen Bell e James Marsden sono tra le new entry nel cast di PAW Patrol: The Mighty Movie, il nuovo film di Spin Master Entertainment e Nickelodeon Movies-Paramount Pictures.

Il cast di PAW Patrol: The Mighty Movie si è arracchito con Kristen Bell, Christian Convery, McKenna Grace, Lil Rel Howery, James Marsden, Finn Lee-Epp e Serena Williams, nomi che si aggiungono alla lista degli interpreti già confermati. Il film di Spin Master Entertainment e Nickelodeon Movies-Paramount Pictures è atteso nei cinema dal 13 ottobre.

Oltre ai personaggi che già conosciamo e alle aggiunte appena rivelate, PAW Patrol: The Mighty Movie vede anche l'ingresso di altre 3 voci: Alan Kim, Brice Gonzalez e North West. Fra gli attori che già conoscevamo per adesso sono arrivate le prime conferme da Marsai Martin, Ron Pardo e Callum Shoniker.

"Quest'anno ricorre il decimo anniversario del franchise di PAW Patrol, e quale modo migliore per festeggiare se non l'uscita del nostro secondo lungometraggio [PAW Patrol: The Mighty Movie]?", ha dichiarato Jennifer Dodge, presidente dell'intrattenimento di Spin Master e produttrice del film (tramite Deadline). "Mentre continuiamo ad espandere l'universo di PAW Patrol per i fan, seguiremo i cuccioli in missioni più complesse ed esploreremo i loro retroscena, questa volta con una commovente storia incentrata sulla nostra eroina Skye. Insieme all'attuale cast di talenti vocali stiamo mirando a un nuovo livello di entusiasmo sul grande schermo".

Frozen, Kristen Bell si scusa con i genitori costretti a vedere e rivedere il film: "Vi capisco"

Vi ricordiamo che Il primo film di PAW Patrol è stato il numero 1 (dal punto di vista dello streaming) in più di 25 paesi. Ha accumulato 150 milioni di dollari ed è diventato uno dei Paramount+ original più visti.