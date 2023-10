Paw Patrol: Il Super Film vola al box office USA con 23 milioni, buon debutto per Saw X e The Creator

La pellicola d'animazione Paramount Paw Patrol: Il Super Film conquista il botteghino americano del weekend, ottimo debutto anche per il nuovo capitolo della saga di Saw e per il nuovo film sci-fi di Gareth Edwards, The Creator.

Il sequel del film d'animazione Paramount Paw Patrol: Il Super Film ha debuttato al primo posto in un weekend particolarmente fortunato per il box office USA, incassando ben 23 milioni di dollari da 3.989 location nordamericane e segnando una media per sala di 5.765 dollari. Il film batte le altre due nuove uscite, l'horror Saw X e il fantascientifico The Creator. Qui la nostra recensione di Paw Patrol: Il Super Film, che ha ottenuto recensioni positive e a livello globale ha incassato 46,1 milioni di dollari, recuperando ampiamente i 30 milioni di budget.

Saw X: una scena del film

Saw X, decimo capitolo della longeva saga horror di Saw, si è classificato al secondo posto con 18 milioni di dollari raccolti in 3.262 sale e una media per sala di 5.518 dollari. Debutto altrettanto notevole, anche se il record del franchise spetta a Saw III, che nel 2006 ha aperto con 33 milioni di dollari. Al botteghino internazionale, Saw X ha incassato 11,3 milioni di dollari da 50 territori per un incasso mondiale stimato di 29,3 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 13 milioni di dollari. Le prime reazioni della critica hanno definito Saw X uno dei migliori capitoli del franchise, il film arriverà nei cinema italiani il 26 ottobre.

Saw X: la scena post-credit svela un dettaglio chiave del franchise

The Creator: un'immagine

Terzo posto per The Creator, diretto da Gareth Edwards e interpretato da John David Washington nei panni del leader di una guerra tra esseri umani e intelligenza artificiale. Il film sci-fi ha aperto in terza posizione con 14 milioni di dollari incassati da 3.680 sale, e una media per sale di 3.804 dollari. Risultato al di sotto delle aspettative per il film con un budget di 80 milioni di dollari. Gli acquirenti iniziali dei biglietti erano per il 69% uomini, mentre il 78% aveva più di 25 anni. La pellicola punta a rifarsi al botteghino internazionale, dove ha aperto con 18,2 milioni di dollari, esclusi i mercati di Cina, Giappone e Corea. Qui la nostra recensione di The Creator.

"La fantascienza è tra i generi più attraenti, soprattutto nei mercati esteri", afferma Paul Dergarabedian, analista senior di Comscore. "Basato su un solido passaparola, è probabile che The Creator riesca a rifarsi a lungo termine nel mercato globale."

Inossidabile The Nun 2, resiste al quarto posto. Il nuovo capitolo della saga di The Conjuring incassa altri 4,6 milioni di dollari che lo portano a superare i 76 milioni. Risultato di tutto rispetto a fronte di un budget di 38 milioni che potrebbe portare presto all'annuncio di un terzo sequel. Qui la nostra recensione di The Nun 2.

Da The Conjuring a The Nun 2: 10 anni di maternità horror