Paw Patrol: 219 cuccioli hanno partecipato alla proiezione a Los Angeles, è record

Domenica scorsa, 219 cani (e le loro famiglie) hanno partecipato a una speciale proiezione in anteprima dell'attesissimo PAW Patrol - Il super film tenutasi a Los Angeles, stabilendo un nuovo Guinness World Record.

L'evento è valso al gruppo riunito l'onore di essere stato il "maggior numero di cani presenti a una proiezione cinematografica", secondo un comunicato stampa fornito a PEOPLE.

La proiezione è stata organizzata da Kevin Frazier di Entertainment Tonight in collaborazione con Best Friends Animal Society e Street Food Cinema. Insieme, sono riusciti a battere il precedente record ufficiale di cani presenti a una singola proiezione, stabilito nell'ottobre del 2022 con 199 cani.

Michael Empric, giudice del Guinness World Record, ha dichiarato: "Sono stato molto emozionato nel giudicare questo Guinness World Record per il maggior numero di cani presenti a una proiezione cinematografica. Non mi capita tutti i giorni di godermi un momento 'ufficialmente stupefacente' al cinema con centinaia di amici pelosi. Vorrei congratularmi con la Paramount Pictures e con PAW Patrol - Il super film per il loro nuovo record a quattro zampe!".

PAW Patrol - Il super film arriverà nelle sale italiane domani, ecco il trailer.