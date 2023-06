PAW Patrol: The Mighty Movie, il nuovo trailer del film animato

I simpatici cuccioli protagonisti di PAW Patrol: The Mighty Movie sono alle prese con nuovi pericoli e poteri nel trailer del film.

PAW Patrol: The Mighty Movie arriverà nei cinema americani il 29 settembre e online è stato condiviso il nuovo trailer.

Nel video si assiste al ritorno dei personaggi che hanno tutti conquistato dei poteri dopo che una meteora magica è arrivata ad Adventure City. I cuccioli devono quindi affrontare dei supervillain che vogliono rubare i loro poteri.

I dettagli del film

Il film PAW Patrol: The Mighty Movie è diretto da Cal Brunker, autore anche della sceneggiatura insieme a Bob Barlen. Shane Morris ha contribuito a delineare la storia.

Nel cast dei doppiatori della versione originale ci sono Mckenna Grace nel ruolo di Skye, Taraji P. Henson che è Victoria Vance, Marsai Martin nel ruolo di Liberty, Christina Convery che è Chase, Ron Pardo nei panni di Humdinger/Cap'n Turbot, Kim Kardashian che sarà Delores, North West nei panni di Mini, Finn Lee-Epp nel ruolo di Ryder, Alan Kim che è Nano, Christian Corrao nel ruolo di Marshall, Luxton Handspiker che è Rubble, Nylan Parthipan nei panni di Zuma, Callum Shoniker che è Rocky, e Brice Gonzalez nei panni di Tot.

La sinossi anticipa che quando i PAW Patrol ottengono dei superpoteri si traformano in The Mighty Pup e Skye, il membro più giovane del team, pensa che sia un sogno che diventa realtà. La situazione prende però una svolta verso il peggio quando la nemesi dei cuccioli, Humdinger, esce dal carcere e unisce le forze con la scienziata pazza Victoria Vance per rubare i loro poteri e diventare supercattivi. Con il destino di Adventure City a rischio, i Mighty Pups devono fermare i supervillain prima che sia troppo tardi, e Skye avrà bisogno di imparare che anche il più piccolo dei cuccioli può fare la differenza.

Tra le star che avranno un cameo nel film ci sono inoltre Chris Rock, Lil Rel Howery, Serena Williams, Saint West, James Marsden, e Kristen Bell.