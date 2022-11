Paul Walker: il toccante omaggio di Vin Diesel a nove anni dalla scomparsa della star di Fast & Furious

I fan di Fast & Furious lo sanno, conoscono perfettamente il dolore causato dalla prematura scomparsa di Paul Walker, e quello che ha significato per i colleghi e amici. In occasione del nono anniversario della sua morte Vin Diesel ha voluto rendergli omaggio con una foto speciale.

Alle origini della saga di Fast and Furious troviamo due figure distinte: Dominic Toretto (Diesel) e Brian O'Conner (Walker). Negli anni la loro storia si è incrociata al punto che gli scontri iniziali sono diventati ben presto una solida alleanza e amicizia. Con il tempo il film "d'azione con le macchine modificate" è diventato una delle più grandi e proficue saghe action che il cinema abbia mai visto, segnando un rapporto con il grande pubblico che dura ormai da anni.

La morte di Paul Walker, però, ha avuto delle conseguenze sulla vita di tutti, sia dei suoi amici e colleghi che dei fan stessi. Oggi, a distanza di nove anni da quel tragico incidente, Vin Diesel ha deciso di ricordare l'amico con una fotografia sul suo profilo Instagram, direttamente dal set di Fast & Furious.

L'affetto nei suoi confronti si è riflesso anche sul personaggio che interpreta nei film, ricreato nel settimo episodio con l'aiuto dei fratelli di Paul, usati come controfigura, e della CGI, per poi scomparire dalla storia senza destare troppo scalpore. Mentre attendiamo notizie in merito a Fast X, vi ricordiamo che l'undicesimo capitolo concluderà ufficialmente la saga.