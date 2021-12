Fast and Furious: Paul Walker aveva chiesto al regista Justin Lin quale sarebbe stato il finale della saga

Il regista Justin Lin ricorda quando aveva parlato del finale della saga di Fast and Furious col compianto Paul Walker.

Le riprese del decimo film di Fast and Furious inizieranno il prossimo anno, ma nell'attesa il regista Justin Lin confessa di aver pensato a lungo alla conclusione della saga, questione che gli aveva posto anche il compianto Paul Walker.

Paul Walker e Vin Diesel alle prese con un motore in Fast and Furious - Solo parti originali

"10 ha un significato speciale perché 10, nella mia mente, non avrebbe mai preso vita", ha confessato Justin Lin a Insider.

Lin, che ha diretto cinque film di Fast & Furious, è tornato al timone di Fast & Furious 9 - The Fast Saga contribuendo a rivitalizzare il franchise, e ora dirigerà gli ultimi due film della saga, Fast 10 e Fast 11.

In precedenza il regista aveva detto a Insider che stava pensando a come concludere questa incredibile avventura. Del finale ne ha parlato a lungo con la star Vin Diesel e perfino con Paul Walker, scomparso nel 2013 in un incidente automobilistico:

"Perfino con Paul, nel 2008, avevamo cominciato a parlare del finale. Mi pare che fossimo a cena insieme in Messico e lui mi ha chiesto, 'Ebbene, quale sarebbe il film finale?' E ne abbiamo parlato".

Il regista prosegue: "A un certo punto abbiamo ipotizzato di girare un cortometraggio comico, 'Fast 68'. Ci sarebbe stato Brian O'Connor con il deambulatore. Era uno scherzo naturalmente. Avevamo tutto allora. Ma ora seduto qui a parlare con voi, penso che quando Vin finalmente... ha detto, 'Facciamolo', mi sono sentito sollevato. C'è un ulteriore livello in questo perché questa conversazione è avvenuta più di dieci anni fa. E, quando abbiamo iniziato, Paul era una parte importante di quella conversazione e quindi speravo davvero di rendere giustizia a questo".